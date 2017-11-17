Первый тур детского шоу талантов «Ты супер! Танцы» завершился. Теперь юных конкурсантов ждёт непростой второй этап — в полуфинал смогут выйти только 4 участника из 12 выступающих в один конкурсный день.
Первый этап конкурса зарядил конкурсантов позитивной энергией на новые свершения: ведь мечты многих ребят стали явью, и они поверили в удачу, которая раньше обходила их стороной. Каждый участник получил именно то, о чём мечтал: встретился с кумиром, услышал слова поддержки, понял, каково это — знать и понимать, что ты действительно интересен. Звёзды кино, театра, эстрады и спорта приезжали на съёмочную площадку практически постоянно, и у конкурсантов, которым популярность представляется чем-то волшебным и удивительным, захватывало дух.
Певица Сати Казанова исполнила мечту одиннадцатилетней Насти Матвеевой: подарила девочке и её приёмной семье поездку в Сочи — к морю, о котором Настя мечтала с раннего детства.
Солисты дуэта «Непара» Александр Шоуа и Виктория Талышинская тоже сделали конкурсантам сюрприз — они стали личными экскурсоводами ребят в Московском зоопарке.
Тринадцатилетняя Виктория Фёдорова заручилась поддержкой популярного певца Никиты Алексеева. Девочка выбрала песню Никиты для своего танца и даже представить себе не могла, что исполнитель приедет на съёмки и споёт специально для неё!
Повезло и Юрию Неделину — юноша мечтал выступить на одной сцене с группой «Банд’Эрос», хит которой выбрал для своего первого танца. Узнав об этом, музыканты приехали на съёмки. Надо ли говорить, как счастлив был Юра, который не ожидал такого поворота?
Поддержать участников проекта захотели не только известные музыканты. Так, к тринадцатилетней Марии Раккси приехал знаменитый российский режиссёр Алексей Учитель — её земляк. Алексей вручил Маше букет цветов и наушники, чтобы девочка могла слушать любимые треки везде и всегда. А ещё Алексей пообещал пригласить Машу на пробы нового проекта своей киностудии. Кстати, фильм посвящён соревнованиям среди танцоров. Кто знает, может, Машу ждёт блестящее кинематографическое будущее?
Другой известный режиссёр Карен Оганесян приехал на съёмочную площадку, чтобы поддержать своих соотечественников — Давида Айвазяна и Астхику Мхитарян. Карен вручил конкурсантам по новому смартфону и оставил свой номер, чтобы они в любой момент могли обратиться к нему за помощью.
Ведущая балерина Большого театра Кристина Кретова, которая занимает одно из судейских кресел проекта, пригласила сестёр Аню и Таню Здоровенко в легендарный Большой, где девочкам удалось поприсутствовать на репетиции постановки «Дон Кихот» и получить урок балета от самой Кристины.
Повезло и восьмилетнему Ване Прокудовичу: он получил в подарок персональный мастер-класс от известного хореографа Егора Дружинина. Также Егор вручил мальчику на память книгу «Маленький принц».
Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина приехала к одиннадцатилетнему Богдану Красавину, который мечтает стать чемпионом по спортивно-бальным танцам. Спортсменка подарила Богдану талисман на удачу и свою книгу «Магия побед», пожелав ему огромного успеха на сцене и в жизни.
Словом, это было здорово! Приезжавшие на съёмочную площадку звёзды чувствовали себя детьми и легко включались в импровизацию, а конкурсанты, глядя на них, понимали, что нет ничего невозможно, надо только поверить, что ты — супер!
Исполнять мечты детей, которые остались без финансовой поддержки родителей, теперь может любой, и это достаточно просто: зайдите на сайт сервиса «Сбербанк вместе», выберите фонд «Ты супер!» из списка представленных и пожертвуйте любую сумму на помощь ребятам, которые из-за сложной жизненной ситуации не могут полноценно реализовывать свои таланты.
«Сбербанк вместе» — это сервис для тех, кто хотел бы делать мир лучше, но не имеет опыта участия в благотворительности. Совершать пожертвования на постоянной основе легко и естественно!
Напомним, что благотворительный фонд «Ты супер!» нацелен на поддержку и развитие творческого потенциала детей, оставшихся без попечения родителей. Фонд основан в 2017 году на базе детского международного вокального конкурса «Ты супер!» телеканала НТВ.
Певица Сати Казанова исполнила мечту одиннадцатилетней Насти Матвеевой: подарила девочке и её приёмной семье поездку в Сочи — к морю, о котором Настя мечтала с раннего детства.
Солисты дуэта «Непара» Александр Шоуа и Виктория Талышинская тоже сделали конкурсантам сюрприз — они стали личными экскурсоводами ребят в Московском зоопарке.
Тринадцатилетняя Виктория Фёдорова заручилась поддержкой популярного певца Никиты Алексеева. Девочка выбрала песню Никиты для своего танца и даже представить себе не могла, что исполнитель приедет на съёмки и споёт специально для неё!
Повезло и Юрию Неделину — юноша мечтал выступить на одной сцене с группой «Банд’Эрос», хит которой выбрал для своего первого танца. Узнав об этом, музыканты приехали на съёмки. Надо ли говорить, как счастлив был Юра, который не ожидал такого поворота?
Поддержать участников проекта захотели не только известные музыканты. Так, к тринадцатилетней Марии Раккси приехал знаменитый российский режиссёр Алексей Учитель — её земляк. Алексей вручил Маше букет цветов и наушники, чтобы девочка могла слушать любимые треки везде и всегда. А ещё Алексей пообещал пригласить Машу на пробы нового проекта своей киностудии. Кстати, фильм посвящён соревнованиям среди танцоров. Кто знает, может, Машу ждёт блестящее кинематографическое будущее?
Другой известный режиссёр Карен Оганесян приехал на съёмочную площадку, чтобы поддержать своих соотечественников — Давида Айвазяна и Астхику Мхитарян. Карен вручил конкурсантам по новому смартфону и оставил свой номер, чтобы они в любой момент могли обратиться к нему за помощью.
Ведущая балерина Большого театра Кристина Кретова, которая занимает одно из судейских кресел проекта, пригласила сестёр Аню и Таню Здоровенко в легендарный Большой, где девочкам удалось поприсутствовать на репетиции постановки «Дон Кихот» и получить урок балета от самой Кристины.
Повезло и восьмилетнему Ване Прокудовичу: он получил в подарок персональный мастер-класс от известного хореографа Егора Дружинина. Также Егор вручил мальчику на память книгу «Маленький принц».
Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина приехала к одиннадцатилетнему Богдану Красавину, который мечтает стать чемпионом по спортивно-бальным танцам. Спортсменка подарила Богдану талисман на удачу и свою книгу «Магия побед», пожелав ему огромного успеха на сцене и в жизни.
Словом, это было здорово! Приезжавшие на съёмочную площадку звёзды чувствовали себя детьми и легко включались в импровизацию, а конкурсанты, глядя на них, понимали, что нет ничего невозможно, надо только поверить, что ты — супер!
Исполнять мечты детей, которые остались без финансовой поддержки родителей, теперь может любой, и это достаточно просто: зайдите на сайт сервиса «Сбербанк вместе», выберите фонд «Ты супер!» из списка представленных и пожертвуйте любую сумму на помощь ребятам, которые из-за сложной жизненной ситуации не могут полноценно реализовывать свои таланты.
«Сбербанк вместе» — это сервис для тех, кто хотел бы делать мир лучше, но не имеет опыта участия в благотворительности. Совершать пожертвования на постоянной основе легко и естественно!
Напомним, что благотворительный фонд «Ты супер!» нацелен на поддержку и развитие творческого потенциала детей, оставшихся без попечения родителей. Фонд основан в 2017 году на базе детского международного вокального конкурса «Ты супер!» телеканала НТВ.
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