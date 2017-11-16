Паутина-10
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Паутина-10

    При крушении автобуса в Марий Эл погибли 9 человек, 12 пострадали

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    При крушении автобуса в Марий Эл погибли 9 человек, 12 пострадали

    При крушении автобуса в Марий Эл погибли 9 человек, 12 пострадали

    Увеличилось число жертв столкновения пассажирского микроавтобуса с лесовозом в Марий Эл.

    Жертвами автокатастрофы стали девять человек. Еще 12 получили ранения и травмы, передает ТАСС. Ранее сообщалось о восьми погибших.

    Трагедия произошла сегодня вечером на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. Пассажирский микроавтобус мог столкнулся с лесовозом из-за непогоды — сегодня весь день в Марий Эл идет сильный снег.

    На место ЧП уже отправился глава Марий Эл Александр Евстифеев. Сейчас обстоятельства автокатастрофы выясняются.

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