Киев готов к обмену пленными, но отпустит не всех

Киев объявил о готовности согласовать список пленных, которые примут участие в обмене с самопровозглашенными республиками Донбасса.
306 человек в Киеве, 74 человека в Донецке и Луганске. Речь идет только о тех, чьи фамилии уже согласованы сторонами. Непризнанные республики считаются на Украине зоной АТО, и здесь говорят, что штампа о прописке по эту сторону фронта бывает достаточно для ареста на территории, подконтрольной Киеву. Уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова сообщила, что на той стороне были задержаны 40 женщин из Донбасса, которые не имели отношения к вооруженному конфликту.
Война официально не объявлена, поэтому украинские власти всегда могут сказать, что задержаны террористы, а отпускать и обменивать их не позволяет уголовный кодекс.
Путин обсудил с Захарченко и Плотницким обмен пленными накануне. Инициатива принадлежит лидеру общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктору Медведчуку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что обмен не коснется россиян.
Обмен по формуле «всех на всех» — один из важнейших пунктов Минских соглашений. Судьба пленных была в повестке дня на очередной плановой встрече сторон. Но там прорыва снова не произошло. Вот уже 14 месяцев как никто не меняет украинцев на украинцев.
Виктор Медведчук считает, что освободить людей из плена нужно до новогодних и рождественских праздников. Киев реагирует на это заявлением СБУ: они готовы менять всех на всех и приветствуют любые инициативы, которые помогут людям вернуться домой.
Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко также заявила, что Киев готов к обмену пленными. Но отпустят не всех. Бойцов «Беркута», которых подозревают в убийстве героев «небесной сотни» на Майдане в феврале 2014 года, из зала суда не освободят: приговор им еще не вынесен.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.
Война официально не объявлена, поэтому украинские власти всегда могут сказать, что задержаны террористы, а отпускать и обменивать их не позволяет уголовный кодекс.
Путин обсудил с Захарченко и Плотницким обмен пленными накануне. Инициатива принадлежит лидеру общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктору Медведчуку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что обмен не коснется россиян.
Обмен по формуле «всех на всех» — один из важнейших пунктов Минских соглашений. Судьба пленных была в повестке дня на очередной плановой встрече сторон. Но там прорыва снова не произошло. Вот уже 14 месяцев как никто не меняет украинцев на украинцев.
Виктор Медведчук считает, что освободить людей из плена нужно до новогодних и рождественских праздников. Киев реагирует на это заявлением СБУ: они готовы менять всех на всех и приветствуют любые инициативы, которые помогут людям вернуться домой.
Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко также заявила, что Киев готов к обмену пленными. Но отпустят не всех. Бойцов «Беркута», которых подозревают в убийстве героев «небесной сотни» на Майдане в феврале 2014 года, из зала суда не освободят: приговор им еще не вынесен.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.
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