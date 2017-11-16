Чиновники Смольного отчитались о готовности к зимнему сезону

В жилищном комитете Петербурга раскали о подготовке города к зиме.

Все районы Петербурга к зиме готовы. Соответствующие паспорта вручены администрациям после завершения проверки всех потребителей энергии перед отопительным сезоном.



На сегодняшний день задолженность по счетам составляет 15 млрд 139 млн рублей. По сравнению с прошлым годом эти цифры сократились на 3 процента. В отстающих — Красносельский район. Руководители комитета призвали граждан внимательнее относиться к приборам учета воды. Если вышел срок годности, сумма в квитанции может значительно вырасти.



Между тем средний счет в квитанциях за ноябрь увеличился на 50 процентов в связи с началом отопительного сезона. Если возникают сомнения или вопросы по квитанциям, жилищники предлагают обращаться на горячую линию по телефонам (812) 576–24-25 , 576–24-28 .



Также в комитете отметили, что самые плохие показания — у частных управляющих компаний. Поэтому руководителей решено пригласить на обучение, где им расскажут, как правильно общаться с должниками и пользоваться современными технологиями при расчетах.