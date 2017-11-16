Ленинградские пенсионеры стали жертвами кредитной мошенницы

В поселке Виллози возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы почты, которая от имени пожилых людей отправляла заявки в банк на получение займов. Пенсионеры, разумеется, ничего не знали.

Сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился оказать помощь пенсионерам поселка Виллози, пострадавшим от кредитного мошенничества. На днях пожилые люди, придя на почту, обнаружили, что на них оформлены займы, в связи с чем из пенсий удержаны крупные суммы.



Оставшегося многим не хватило даже на квартплату. От правительства области им будут выделены субсидии на оплату коммунальных услуг и предоставлены продовольственные наборы. А в местной администрации НТВ сообщили, что ведут переговоры с региональным руководством Почты России, сотрудник которой выступал агентом банка и, очевидно, воспользовавшись данными пожилых людей, оформлял кредиты.



Виталий Козырев, глава администрации МО «Виллозское городское поселение»: «На почте прошло внутреннее совещание. В декабре пенсию получат все. И нп почте посмотрят, каким образом компенсировать убытки этим пенсионерам. Наверное, когда в банке принимали заявки на выдачу кредита, то количество этих заявок с одного отделения должно было насторожить».



Какую сумму задолжали банку пенсионеры из поселка Виллози и сколько вообще людей в местном почтовом отделении ждало неприятное «Открытие» (кстати, так называется и выдавший кредиты банк) — смотрите в вечернем выпуске программы «Сегодня в Санкт-Петербурге» в 19:20.