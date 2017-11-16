Крупнейший в мире розовый бриллиант сняли с торгов в Женеве

На Sotheby’s не сумели продать кольцо с розовым бриллиантом весом 37,3 карата и стоимостью в
20–30 млн долларов.
За самый большой в мире розовый бриллиант «Розовый Радж» в ходе торгов предложили только 14 млн долларов, при том, что оценивали его в 20–30 млн долларов. Лот был снят с торгов Sotheby’s.
Ювелирный дилер Эрик Вальдьё в интервью CNBC предположил, что, покупателей, скорее всего, отпугнуло отсутствие истории у камня. А также, по его мнению, бриллианту «нельзя поставить 10 из 10 по цвету и форме».
Самым дорогим лотом на аукционе стало кольцо от компании Harry Winston — также с розовым бриллиантом, но сделанное аж в 1970 году. Украшение приобрел неизвестный покупатель за 12,6 млн франков.
Ювелирный дилер Эрик Вальдьё в интервью CNBC предположил, что, покупателей, скорее всего, отпугнуло отсутствие истории у камня. А также, по его мнению, бриллианту «нельзя поставить 10 из 10 по цвету и форме».
Самым дорогим лотом на аукционе стало кольцо от компании Harry Winston — также с розовым бриллиантом, но сделанное аж в 1970 году. Украшение приобрел неизвестный покупатель за 12,6 млн франков.
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