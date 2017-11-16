Роль книги, доступность музеев и японские барабанщики: как проходит первый день культурного форума

Корреспондент НТВ Дарья Криволапова изучила наиболее яркие мероприятия первого дня культурного форума, который сегодня стартовал в Петербурге.
Международный культурный форум сегодня открылся без лишних церемоний. Не было никакой красной ленточки и дорожки, по которой важно вышагивают приглашенные. Приветственные речи были короткими. Высокие гости отметили: событие грандиозное и позволяет профессионалам не только встретиться на одной площадке, но и найти пути решения актуальных гуманитарных проблем.
Ольга Голодец, заместитель председателя правительства РФ: «На площадках форума идет не просто обсуждение и устанавливаются контакты между специалистами. Здесь рождаются многие проекты, которые становятся прорывными для мировой культуры».
Первым событием после церемонии открытия стало пленарное заседание, на котором писатели, издатели, журналисты пытались понять, влияет ли книга на развитие современного общества. По статистике, с гордостью отметили представители городского правительства, в Петербурге читают 73 процента населения. Любят в Северной столице и французского автора Бернара Вербера, который тоже стал участником форума.
Бернар Вербер, писатель: «Необходимо, чтобы литература являлась некой органичной материей, чтобы она вызывала эмоции и при этом порождала не только смех и радость, но воздействовала на эмоциональный уровень. То есть музыка слова должна вызывать движение именно в душе и сердце человека».
В первый день работы форума сразу в двух аудиториях говорили о доступности музеев. В одной делились международным опытом (лекцию сопровождал сурдопереводчик). В другой обсуждали российский проект. 2 декабря стартует акция «Музей для всех. День инклюзии».
За прошлый год культурные учреждения по всей стране посетили 124 миллиона человек. Но, к сожалению, не все люди с ограниченными возможностями могут похвастаться такими походами.
Динара Халикова, директор по проектам ИКОМ России: «Самым большим барьером является социально-психологический дискомфорт. В этом плане необходимо снять эти барьеры, чтобы сотрудники общественных пространств, в том числе культурные учреждения, умели принимать, общаться и корректно взаимодействовать с инвалидами. Важно снять страхи, которые существуют и негативный опыт, который, к сожалению, сейчас имеется».
Бренд культурного форума, выполненный из картона в стиле оригами, — это дань уважения Японии. Именно она стала в этом году почетной страной-гостем. Японцы даже на таком официальном мероприятии проявили восточную мудрость.
И на встрече с журналистами не стали говорить, например, о том, сколько договоров о сотрудничестве они планируют подписать. А посоветовали использовать эти дни, чтобы лучше узнать друг друга и, возможно, стать ближе.
Начинать советуют с капеллы. Она станет на дни форума и джазовым центром, и местом для выступления популярного японского коллектива «Сямисэн». У руководителя — русские корни. По словам музыканта, ему в наследство от России достался рост метр девяносто. А вот русского языка он не знает. Но знает, чем удивить публику — оригинальными японскими мелодиями и русскими народными песнями.
В Стране восходящего солнца, оказывается, мечтают о России. 400 тысяч человек занимается балетом и надеются попасть на сцены русских театров. Многие интересуются современной музыкой. И этот форум, как отметил руководитель агентства по культуре Японии, поможет обеим сторонам узнать о достоинствах друг друга и на этих знаниях построить крепкие отношения.
Ольга Голодец, заместитель председателя правительства РФ: «На площадках форума идет не просто обсуждение и устанавливаются контакты между специалистами. Здесь рождаются многие проекты, которые становятся прорывными для мировой культуры».
Первым событием после церемонии открытия стало пленарное заседание, на котором писатели, издатели, журналисты пытались понять, влияет ли книга на развитие современного общества. По статистике, с гордостью отметили представители городского правительства, в Петербурге читают 73 процента населения. Любят в Северной столице и французского автора Бернара Вербера, который тоже стал участником форума.
Бернар Вербер, писатель: «Необходимо, чтобы литература являлась некой органичной материей, чтобы она вызывала эмоции и при этом порождала не только смех и радость, но воздействовала на эмоциональный уровень. То есть музыка слова должна вызывать движение именно в душе и сердце человека».
В первый день работы форума сразу в двух аудиториях говорили о доступности музеев. В одной делились международным опытом (лекцию сопровождал сурдопереводчик). В другой обсуждали российский проект. 2 декабря стартует акция «Музей для всех. День инклюзии».
За прошлый год культурные учреждения по всей стране посетили 124 миллиона человек. Но, к сожалению, не все люди с ограниченными возможностями могут похвастаться такими походами.
Динара Халикова, директор по проектам ИКОМ России: «Самым большим барьером является социально-психологический дискомфорт. В этом плане необходимо снять эти барьеры, чтобы сотрудники общественных пространств, в том числе культурные учреждения, умели принимать, общаться и корректно взаимодействовать с инвалидами. Важно снять страхи, которые существуют и негативный опыт, который, к сожалению, сейчас имеется».
Бренд культурного форума, выполненный из картона в стиле оригами, — это дань уважения Японии. Именно она стала в этом году почетной страной-гостем. Японцы даже на таком официальном мероприятии проявили восточную мудрость.
И на встрече с журналистами не стали говорить, например, о том, сколько договоров о сотрудничестве они планируют подписать. А посоветовали использовать эти дни, чтобы лучше узнать друг друга и, возможно, стать ближе.
Начинать советуют с капеллы. Она станет на дни форума и джазовым центром, и местом для выступления популярного японского коллектива «Сямисэн». У руководителя — русские корни. По словам музыканта, ему в наследство от России достался рост метр девяносто. А вот русского языка он не знает. Но знает, чем удивить публику — оригинальными японскими мелодиями и русскими народными песнями.
В Стране восходящего солнца, оказывается, мечтают о России. 400 тысяч человек занимается балетом и надеются попасть на сцены русских театров. Многие интересуются современной музыкой. И этот форум, как отметил руководитель агентства по культуре Японии, поможет обеим сторонам узнать о достоинствах друг друга и на этих знаниях построить крепкие отношения.
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