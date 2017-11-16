В Ленобласти замерзают жители бывшего военного городка

В деревне Таменгонт к середине ноября так и не начался отопительный сезон. В Пениковском поселении всего три дома, в них живут 60 человек. Люди закаленные и выносливые, но даже их терпению пришел конец, когда проблемы с отоплением, тянущиеся с прошлой зимы, так и не решились.

В руках у жителей этой бывшей давно расформированной воинской части — квитанции об оплате коммунальных услуг, том числе и за тепло, которого нет и не было. За двухкомнатную квартиру необходимо заплатить 16 тысяч рублей, за «трешку» — чуть более 20.



Татьяна Лосева, житель деревни Таменгонт: «Причем они даже готовы дать кредит, чтобы мы оплатили эти суммы».



Татьяна готова взять кредит на оплату, но только с условием, что его с ней разделит тот чиновник, который довел ситуацию до такого плачевного состояния. В каждой комнате работает обогреватель, но и они не справляются. Дети вынуждены спать под несколькими одеялами.



Офицер запаса Евгений Кудрявцев держит в руках газету со своей фотографией. Но вряд ли такая слава ему нужна. На одном из фото — градусник в его квартире в январе. Термометр показывает плюс 10.



Глядя на разрытую землю по всей территории городка, слабо верится, что ремонт, начатый еще в октябре, закончен. Однако представитель управляющей компании заверяет в обратном. Просто порядок еще не навели. Трубы уложены новые и тепло вот-вот должно пойти в дома.



Дмитрий Рассказов, представитель управляющей компании: «Сегодня мы запускаем отопление. Если теплотрассу не успеют закончить полностью на три дома, в одном доме точно дадим отопление. Если эти два не подключим, то завтра — край».



Сегодня в разговоре с жильцами выяснилось, что тепла по-прежнему нет, а на улице так же дождливо и холодно. Но теперь уже коммунальщики говорят, что вся беда в старых батареях. Они текут, и отопление на время пришлось отложить. Справедливости ради стоит сказать, что нынешняя управляющая компания пришла на объект всего три недели назад. Ее директор клятвенно обещает, что прошедшая зима была холодной в последний раз.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Щербы.