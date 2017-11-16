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Паутина-10

    В Кремле прокомментировали слухи о выдвижении Медведева в президенты

    4 комментария
    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    В Кремле прокомментировали слухи о выдвижении Медведева в президенты

    В Кремле прокомментировали слухи о выдвижении Медведева в президенты

    В Кремле прокомментировали слухи о выдвижении Медведева в президенты
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал премьер-министру Дмитрию Медведеву вопрос о его возможном участии в выборах, он также призвал журналистов сохранять «разум и иронию» при чтении телеграмм-каналов.

    Официальный представитель Кремля посоветовал журналистам, которые узнали в одном из Telegram-каналов о возможном выдвижении Дмитрия Медведева на пост президента РФ, «спросить об этом у Дмитрия Анатольевича».

    Кроме того Песков призвал читающих новости в Telegram, «сохранять разум, мудрость и иронию».

    Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отшутился на вопрос о своем участии в выборах, заметив, что «в этом году выборов нет», передает РИА Новости.

    Ранее о желании участвовать в президентской кампании заявили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, а также бизнесмен Сергей Полонский. Президент РФ Владимир Путин пока не заявлял о выдвижении, отметив на одной из пресс-конференций, что время говорить об этом еще не пришло.

    Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Избирательная кампания официально должна начаться в период с 7 по 17 декабря.

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