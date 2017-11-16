Наркоман на автомобиле въехал в ТЦ в Харькове: видео

Автомобиль протаранил гипермаркет «Караван» в Харькове и продолжил движение внутри торгового комплекса.
Пострадавших в результате инцидента нет. По словам представителя управления патрульной полиции Харькова, автомобилем управлял мужчина, который мог находиться в состоянии наркотического опьянения, сообщает издание «057».
Портал «112.ua» публикует видео, которое записали очевидцы после остановки автомобиля. На кадрах толпа людей окружила автомобиль. Рядом с открытым багажником стоят несколько мужчин, рядом лежит велосипед.
Портал «112.ua» публикует видео, которое записали очевидцы после остановки автомобиля. На кадрах толпа людей окружила автомобиль. Рядом с открытым багажником стоят несколько мужчин, рядом лежит велосипед.
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