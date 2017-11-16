Паутина-10
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Паутина-10

    Посадивший брата на цепь росгвардеец стал фигурантом уголовного дела

    2 комментария
    • Фото: kyshtym24.ru
    Посадивший брата на цепь росгвардеец стал фигурантом уголовного дела

    Посадивший брата на цепь росгвардеец стал фигурантом уголовного дела

    Посадивший брата на цепь росгвардеец стал фигурантом уголовного дела
  • Фото: kyshtym24.ru

    • Сержант Росгвардии, привязавший брата к металлической кровати, стал фигурантом уголовного дела.

    По данным следствия, сержант-контрактник приехал в гости к матери в город Кыштым Челябинской области. Она пожаловалась росгвардейцу на то, что его младший брат 2004 года рождения постоянно уходит из дома. Тогда сержант привязал его цепью к металлической кровати.

    Освободили несовершеннолетнего жителя Челябинской области только полицейские, прибывшие на место ЧП.

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    Теперь сотруднику Росгвардии грозит ответственность по статье «Незаконное лишение человека свободы», сообщили в главном военном следственном управлении СКР.

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