Посадивший брата на цепь росгвардеец стал фигурантом уголовного дела

Сержант Росгвардии, привязавший брата к металлической кровати, стал фигурантом уголовного дела.
По данным следствия, сержант-контрактник приехал в гости к матери в город Кыштым Челябинской области. Она пожаловалась росгвардейцу на то, что его младший брат 2004 года рождения постоянно уходит из дома. Тогда сержант привязал его цепью к металлической кровати.
Освободили несовершеннолетнего жителя Челябинской области только полицейские, прибывшие на место ЧП.
Теперь сотруднику Росгвардии грозит ответственность по статье «Незаконное лишение человека свободы», сообщили в главном военном следственном управлении СКР.
Освободили несовершеннолетнего жителя Челябинской области только полицейские, прибывшие на место ЧП.
Теперь сотруднику Росгвардии грозит ответственность по статье «Незаконное лишение человека свободы», сообщили в главном военном следственном управлении СКР.
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