Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    В Москве неизвестные арматурой избили помощника депутата Госдумы

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    В Москве неизвестные арматурой избили помощника депутата Госдумы

    В Москве неизвестные арматурой избили помощника депутата Госдумы

    Столичные полицейские ищут злоумышленников, напавших на помощника депутата Госдумы Дмитрия Макаренкова.

    Двое мужчин в подъезде на западе Москвы арматурой избили помощника депутата, возвращавшегося домой. В результате пострадавший получил перелом носа.

    По факту происшествия возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Полиция ищет злоумышленников, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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