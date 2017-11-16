В Москве неизвестные арматурой избили помощника депутата Госдумы

Столичные полицейские ищут злоумышленников, напавших на помощника депутата Госдумы Дмитрия Макаренкова.
Двое мужчин в подъезде на западе Москвы арматурой избили помощника депутата, возвращавшегося домой. В результате пострадавший получил перелом носа.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Полиция ищет злоумышленников, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Полиция ищет злоумышленников, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
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