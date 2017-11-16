Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    В Швейцарии стремительно толстеют собаки и коты

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    • Фото: pixabay.com
    В Швейцарии стремительно толстеют собаки и коты

    В Швейцарии стремительно толстеют собаки и коты

    В Швейцарии стремительно толстеют собаки и коты
  • Фото: pixabay.com

    • Ветеринары в Швейцарии отмечают, что в последние годы домашние животные в стране начали сильно прибавлять в весе.

    Почти 40% домашних котов и собак страдают от ожирения в Швейцарии. Наиболее сильно болезни подвержены кошки, передает Газета.Ru.

    Медики отмечают, что причина быстрого набора веса — отсутствие физических нагрузок. Люди создают слишком комфортные условия для жизни своим питомцам, и они начинать есть от скуки.

    Чтобы развлечь животных, ветеринары предлагают использовать скользящие миски для корма или менять место кормления каждый день, чтобы питомцы стали «охотиться» на еду.

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