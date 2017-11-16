В Швейцарии стремительно толстеют собаки и коты

Ветеринары в Швейцарии отмечают, что в последние годы домашние животные в стране начали сильно прибавлять в весе.
Почти 40% домашних котов и собак страдают от ожирения в Швейцарии. Наиболее сильно болезни подвержены кошки, передает Газета.Ru.
Медики отмечают, что причина быстрого набора веса — отсутствие физических нагрузок. Люди создают слишком комфортные условия для жизни своим питомцам, и они начинать есть от скуки.
Чтобы развлечь животных, ветеринары предлагают использовать скользящие миски для корма или менять место кормления каждый день, чтобы питомцы стали «охотиться» на еду.
Медики отмечают, что причина быстрого набора веса — отсутствие физических нагрузок. Люди создают слишком комфортные условия для жизни своим питомцам, и они начинать есть от скуки.
Чтобы развлечь животных, ветеринары предлагают использовать скользящие миски для корма или менять место кормления каждый день, чтобы питомцы стали «охотиться» на еду.
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