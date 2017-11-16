Сечин рассказал, когда придет в суд по делу Улюкаева

Руководитель компании «Роснефть» рассказал, когда сможет принять участие в процессе по делу
экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.
Сначала, отвечая на вопросы журналистов, Игорь Сечин заявил, что «это не было предметом обсуждения у президента», и предложил вместо разговора о суде рассказать подробности совещания по развитию дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда».
Однако позднее глава «Роснефти» сообщил, что «стремится выполнять в полном объеме требования российского законодательства», отметив, что поучаствует в процессе по делу экс-министра, когда удастся «согласовать необходимые графики».
Игорь Сечин, глава «Роснефти»: «На этом этапе моя главная задача — выполнить свои функциональные обязанности в качестве президента компании „Роснефть“. Поэтому, как только мы сможем согласовать необходимые графики, я, безусловно, выполню все необходимые условия».
Ранее Игорь Сечин дважды не явился на заседание суда по делу экс-министра экономического развития. Теперь глава «Роснефти» вызван в суд на 22 ноября.
Отметим, что Сечин является ключевым свидетелем обвинения по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Его, напомним, обвиняют в получении 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином.
Однако позднее глава «Роснефти» сообщил, что «стремится выполнять в полном объеме требования российского законодательства», отметив, что поучаствует в процессе по делу экс-министра, когда удастся «согласовать необходимые графики».
Игорь Сечин, глава «Роснефти»: «На этом этапе моя главная задача — выполнить свои функциональные обязанности в качестве президента компании „Роснефть“. Поэтому, как только мы сможем согласовать необходимые графики, я, безусловно, выполню все необходимые условия».
Ранее Игорь Сечин дважды не явился на заседание суда по делу экс-министра экономического развития. Теперь глава «Роснефти» вызван в суд на 22 ноября.
Отметим, что Сечин является ключевым свидетелем обвинения по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Его, напомним, обвиняют в получении 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином.
Комментарии