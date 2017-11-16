Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Минфин предложил ввести уголовную ответственность за ввоз «санкционки»

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    • Фото: РИА Новости, Александр Кондратюк
    Минфин предложил ввести уголовную ответственность за ввоз «санкционки»

    Минфин предложил ввести уголовную ответственность за ввоз «санкционки»

    Минфин предложил ввести уголовную ответственность за ввоз «санкционки»
  • Фото: РИА Новости, Александр Кондратюк

    • Минфин подготовил законопроект, который вводит уголовную ответственность за контрабанду санкционных товаров.

    Минфин РФ подготовил законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за ввоз в Россию санкционных товаров. Документ размещен на портале нормативных правовых актов и в настоящее время находится на стадии обсуждения.

    Из пояснительной записки к законопроекту: «На единую таможенную территорию (Евразийского экономического) союза предусматривается введение запрета на оборот в РФ отдельных категорий товаров. В связи с этим, проект федерального закона предусматривает дополнение УК России новой статьей 226(2), предусматривающей уголовную ответственность, сопряженную с нарушением такого запрета в рамках деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

    Ведомство предлагает наказывать тех, кто в крупном размере поставляет в Россию запрещенные товары, штрафом и лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время контрабандистов наказывают только штрафом, а изъятые санкционные продукты уничтожают.

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