Песков рассказал о влиянии Путина на ДНР и ЛНР

Дмитрий Песков рассказал о телефонных переговорах президента РФ с главами Донецкой и Луганской народных республик.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что этим разговором Владимир Путин не нарушил принцип, согласно которому Россия не является стороной конфликта на Украине. Песков объяснил, что республики Донбасса живут самостоятельной жизнью, однако Путин может оказывать на них определенное влияние.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы не имеем возможности давать кому-то поручения там, потому что эти республики живут самостоятельной жизнью. Но президент никогда не скрывал, что у него есть возможность обращаться с призывами, возможность оказывать определенное влияние — не безграничное, но определенное. Есть влияние на ДНР и ЛНР, но оно не безграничное».
Также Песков рассказал, что Александр Захарченко и Игорь Плотницкий с пониманием восприняли инициативу об обмене пленными и выразили надежду на то, что детали удастся согласовать с Киевом.
Напомним, накануне президент РФ по телефону провел переговоры с главами ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким. Лидеры самопровозглашенных республик поддержали предложение о масштабном обмене пленными, которое поступило от лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Он сообщил, что Украина готова освободить 306 человек и ждет от ДНР и ЛНР освобождения более 70 человек до Нового года.
Позднее в СБУ заявили, что Украина настроена на проведение обмена пленными в Донбассе по формуле «всех на всех», а в Раде уточнили, что Киев требует от республик Донбасса освободить 88 пленных, а не 74.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы не имеем возможности давать кому-то поручения там, потому что эти республики живут самостоятельной жизнью. Но президент никогда не скрывал, что у него есть возможность обращаться с призывами, возможность оказывать определенное влияние — не безграничное, но определенное. Есть влияние на ДНР и ЛНР, но оно не безграничное».
Также Песков рассказал, что Александр Захарченко и Игорь Плотницкий с пониманием восприняли инициативу об обмене пленными и выразили надежду на то, что детали удастся согласовать с Киевом.
Напомним, накануне президент РФ по телефону провел переговоры с главами ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким. Лидеры самопровозглашенных республик поддержали предложение о масштабном обмене пленными, которое поступило от лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Он сообщил, что Украина готова освободить 306 человек и ждет от ДНР и ЛНР освобождения более 70 человек до Нового года.
Позднее в СБУ заявили, что Украина настроена на проведение обмена пленными в Донбассе по формуле «всех на всех», а в Раде уточнили, что Киев требует от республик Донбасса освободить 88 пленных, а не 74.
Комментарии