В десятках российских школ прошли уроки «Футбол без дискриминации»

В Международный день толерантности о поведении в современном обществе детям рассказывали не только педагоги и психологи.

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В городах — организаторах ЧМ-2018 собрались футболисты и послы будущих соревнований. Они уверены, что на примере футбола можно и нужно воспитывать подрастающее поколение.



Алексей Смертин, посол ЧМ-2018: «Футбол прекрасен тем, что он объединяет континенты, объединяет национальности. Это очень хорошая, как сейчас принято, говорить площадка, чтобы, как говорят в футболе, отшлифовывать те действия, которые в дальнейшем пригодятся за пределами футбольного поля».



Кубок конфедераций стал главной репетицией ЧМ-2018, которая показала, как будут принимать в России иностранных гостей мирового первенства.