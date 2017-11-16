Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Японцам принесли извинения за 20-секундный фальстарт отправления поезда. Япония, железные дороги, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЯпонцам принесли извинения за 20-секундный фальстарт отправления поезда

    Японцам принесли извинения за 20-секундный фальстарт отправления поезда

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    Японцам принесли извинения за 20-секундный фальстарт отправления поезда

    Японцам принесли извинения за <nobr>20-секундный</nobr> фальстарт отправления поезда

      Компания Tsukuba Express в Японии принесла свои глубочайшие извинения пассажирам за то, что ее пригородный поезд отправился раньше на 20 секунд.

      С одной из станций на маршруте между Токио и городом Цукуба состав должен был отойти ровно в 9 часов 44 минуты и 40 секунд. Но проводник, как показало расследование, забыл посмотреть в расписание и закрыл двери в 9 часов 44 минуты и 20 секунд.

      В компании отмечают, что жалоб на такое нарушение графика не поступало. Поезда на этом направлении ходят каждые 4 минуты, но невнимательность проводника могла доставить людям неудобства, ведь в Японии многие действительно рассчитывают свой маршрут по секундам.

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