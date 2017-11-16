Японцам принесли извинения за 20-секундный фальстарт отправления поезда

Компания Tsukuba Express в Японии принесла свои глубочайшие извинения пассажирам за то, что ее пригородный поезд отправился раньше на 20 секунд.

С одной из станций на маршруте между Токио и городом Цукуба состав должен был отойти ровно в 9 часов 44 минуты и 40 секунд. Но проводник, как показало расследование, забыл посмотреть в расписание и закрыл двери в 9 часов 44 минуты и 20 секунд.



В компании отмечают, что жалоб на такое нарушение графика не поступало. Поезда на этом направлении ходят каждые 4 минуты, но невнимательность проводника могла доставить людям неудобства, ведь в Японии многие действительно рассчитывают свой маршрут по секундам.