Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    «Страшно называть цифру»: Путин озвучил число страдающих туберкулезом в мире. болезни, здоровье, здравоохранение, медицина, Путин, туберкулез. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Страшно называть цифру»: Путин озвучил число страдающих туберкулезом в мире

    «Страшно называть цифру»: Путин озвучил число страдающих туберкулезом в мире

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    «Страшно называть цифру»: Путин озвучил число страдающих туберкулезом в мире

    «Страшно называть цифру»: Путин озвучил число страдающих туберкулезом в мире

    «Страшно называть цифру»: Путин озвучил число страдающих туберкулезом в мире

      В России завершился первый этап клинических исследований новой вакцины для профилактики туберкулеза. Они подтвердили, что препарат безопасен и создает устойчивый иммунитет.

      Об испытаниях сообщили на глобальной конференции ВОЗ, посвященной борьбе с этой болезнью. Старт форуму дал Владимир Путин. Президент подчеркнул, что снижение смертности от туберкулеза входит в число госприоритетов, причем проблема существует не только в России.

      Владимир Путин, президент РФ: «По оценкам экспертов, сегодня туберкулезом инфицировано — просто страшно называть эту цифру — около трети населения планеты. Эта болезнь уносит больше жизней, чем любая другая инфекция. От нее не застрахован никто, в том числе жители благополучных государств с высокими стандартами жизни и качественной медициной».

      Владимир Путин также провел встречу с главой Всемирной организации здравоохранения и первым заместителем ген-секретаря ООН.

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