«Страшно называть цифру»: Путин озвучил число страдающих туберкулезом в мире

В России завершился первый этап клинических исследований новой вакцины для профилактики туберкулеза. Они подтвердили, что препарат безопасен и создает устойчивый иммунитет.

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Об испытаниях сообщили на глобальной конференции ВОЗ, посвященной борьбе с этой болезнью. Старт форуму дал Владимир Путин. Президент подчеркнул, что снижение смертности от туберкулеза входит в число госприоритетов, причем проблема существует не только в России.



Владимир Путин, президент РФ: «По оценкам экспертов, сегодня туберкулезом инфицировано — просто страшно называть эту цифру — около трети населения планеты. Эта болезнь уносит больше жизней, чем любая другая инфекция. От нее не застрахован никто, в том числе жители благополучных государств с высокими стандартами жизни и качественной медициной».



Владимир Путин также провел встречу с главой Всемирной организации здравоохранения и первым заместителем ген-секретаря ООН.