На Ставрополье подростки забили пенсионера из-за непонятных просьб

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства
63-летнего местного жителя.
По данным следствия, вечером пенсионера на улице в поселке Змейке встретили 17-летний и 15-летний подростки. Они разозлились из-за того, что мужчина ранее неоднократно обращался к ним с непонятными просьбами, и жестоко избили пенсионера руками и ногами. В результате мужчина получил смертельные травмы.
Подозреваемые уже задержаны. Им грозит ответственность по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в управлении СК по Ставропольскому краю.
Подозреваемые уже задержаны. Им грозит ответственность по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в управлении СК по Ставропольскому краю.
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