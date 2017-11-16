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    На Ставрополье подростки забили пенсионера из-за непонятных просьб

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    На Ставрополье подростки забили пенсионера из-за непонятных просьб

    На Ставрополье подростки забили пенсионера <nobr>из-за</nobr> непонятных просьб

    В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства 63-летнего местного жителя.

    По данным следствия, вечером пенсионера на улице в поселке Змейке встретили 17-летний и 15-летний подростки. Они разозлились из-за того, что мужчина ранее неоднократно обращался к ним с непонятными просьбами, и жестоко избили пенсионера руками и ногами. В результате мужчина получил смертельные травмы.

    Подозреваемые уже задержаны. Им грозит ответственность по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в управлении СК по Ставропольскому краю.

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