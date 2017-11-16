Кадыров призвал ввести смертную казнь для вербовщиков террористов

По мнению главы Чечни, самого сурового наказания заслуживают не исполнители терактов, а люди, которые их завербовали.
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Человек, которого удалось завербовать и направить на совершение действий, повлекших за собой десятки и сотни жертв, мог никогда этого и не сделать, если бы изверги не прожужжали все уши, не подвергли психологической обработке. Вербовщик подобен человеку, отравившему родник у истоков… Поэтому я не только поддерживаю усиление наказания, но и являюсь сторонником самых жестких мер в отношение вербовщика. Вот его-то как раз можно было и приговорить к расстрелу, ибо он, в отличие от смертника, хочет жить, а не идет сам на смерть».
Дорогие друзья! Госдума России в первом чтении приняла подготовленный фракцией «Единая Россия» законопроект, предусматривающий усиление наказания за вербовку в террористические организации. Предлагается установить сроки лишения свободы от 15 до 20 лет, а также пожизненно вместо действующей нормы от пяти до десяти лет. Очень коротко скажу своё мнение. Вербовщик или вербовщики должны получить более строгое наказание, чем террорист, приведший в действие часовой механизм, или совершивший действия по захвату заложников, а также диверсии. Знаю, что начнутся «охи» да «ахи», типа, как можно уравнять террориста и вербовщика. Не только можно, а нужно! Человек, которого удалось завербовать и направить на совершение действий, повлёкших за собой десятки и сотни жертв, мог никогда этого и не сделать, если бы изверги не прожужжали все уши, не подвергли психологической обработке. Вербовщик подобен человеку, отравившему родник у истоков. Поэтому, я не только поддерживаю усиления наказания, но и являюсь сторонником самых жёстких мер в отношение вербовщика. Вот его-то как раз можно было и приговорить к расстрелу, ибо он в отличие от смертника, хочет жить, а не идёт сам на смерть! #Кадыров #Россия #Чечня #Госдума
В четверг Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания за вербовку в террористические организации. Автором документа стал депутат Адальби Шхагошев, сообщает РИА Новости. В настоящее время за подобное преступление предусмотрено лишение свободы сроком от 5 до 15 лет в зависимости от того, использовал ли вербовщик свое служебное положение. Законопроект предусматривает увеличение срока заключения до 8–20 лет. За преступление с использованием служебного положения депутаты предлагают сажать в тюрьму пожизненно.
Комментарии