СМИ узнали про поправки к закону об учете домашних животных

Владельцы котов, ослов, собак, рыбок и другой живности со следующего года могут столкнуться с новыми расходами.
Минсельхоз подготовил поправки в закон, которые вводят обязательную систему учета для домашних животных. Как пишет газета «Коммерсант», каждой особи власти хотят присвоить уникальный код из букв и цифр, его внесут в специальную информационную систему. Без этого номера нельзя будет, например, отправиться с собакой на прогулку, иначе придется заплатить штраф, размер которого определят депутаты.
Владельцу животного предложат самому выбрать способ маркировки. Предлагаются такие варианты: ошейник, татуировка, бирка-кольцо или чип. Все расходы на маркировку придется оплатить хозяину. Правда, пока неизвестно, кто будет следить за выполнением этих требований.
Владельцу животного предложат самому выбрать способ маркировки. Предлагаются такие варианты: ошейник, татуировка, бирка-кольцо или чип. Все расходы на маркировку придется оплатить хозяину. Правда, пока неизвестно, кто будет следить за выполнением этих требований.
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