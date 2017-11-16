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    В пригороде Петербурга задержали мужчину, натравившего на дворнягу стаффордшира

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    • Фото: Помощь Алисе / vk.com
    В пригороде Петербурга задержали мужчину, натравившего на дворнягу стаффордшира

    В пригороде Петербурга задержали мужчину, натравившего на дворнягу стаффордшира

    В пригороде Петербурга задержали мужчину, натравившего на дворнягу стаффордшира
  • Фото: Помощь Алисе / vk.com

    • Хозяина стаффордширского терьера отпустили под подписку о невыезде. Мужчину обвиняют в жестоком обращении с животными за инцидент с бездомной собакой по кличке Алиса.

    Сотрудники полиции задержали хозяина стаффордширского терьера, которого он несколько дней назад натравил на бродячую собаку. Мужчине вменяется уголовная статья, которая редко используется в нашей стране — «Жестокое обращение с животными с применением садистских методов».

    Отмечается, что заявление на него подписали около 30 жителей Зеленогорска. Многие из них были свидетелями происшествия. По словам очевидцев, владелец дал команду своей бойцовой собаке взять и убить дворнягу. После чего стаффорд догнал Алису и покалечил ее.
    Пострадавшая собака оказалась местной достопримечательностью. Она проживала в Зеленогорске больше семи лет. В данный момент животное находится под присмотром ветеринаров. А задержанного мужчину отпустили после допроса с подпиской о невыезде.

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