В пригороде Петербурга задержали мужчину, натравившего на дворнягу стаффордшира

Хозяина стаффордширского терьера отпустили под подписку о невыезде. Мужчину обвиняют в жестоком обращении с животными за инцидент с бездомной собакой по кличке Алиса.
Сотрудники полиции задержали хозяина стаффордширского терьера, которого он несколько дней назад натравил на бродячую собаку. Мужчине вменяется уголовная статья, которая редко используется в нашей стране — «Жестокое обращение с животными с применением садистских методов».
Отмечается, что заявление на него подписали около 30 жителей Зеленогорска. Многие из них были свидетелями происшествия. По словам очевидцев, владелец дал команду своей бойцовой собаке взять и убить дворнягу. После чего стаффорд догнал Алису и покалечил ее.
Пострадавшая собака оказалась местной достопримечательностью. Она проживала в Зеленогорске больше семи лет. В данный момент животное находится под присмотром ветеринаров. А задержанного мужчину отпустили после допроса с подпиской о невыезде.
Отмечается, что заявление на него подписали около 30 жителей Зеленогорска. Многие из них были свидетелями происшествия. По словам очевидцев, владелец дал команду своей бойцовой собаке взять и убить дворнягу. После чего стаффорд догнал Алису и покалечил ее.
Пострадавшая собака оказалась местной достопримечательностью. Она проживала в Зеленогорске больше семи лет. В данный момент животное находится под присмотром ветеринаров. А задержанного мужчину отпустили после допроса с подпиской о невыезде.
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