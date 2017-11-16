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    В Екатеринбурге одинокая няня из зависти убила многодетную мать

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    В Екатеринбурге одинокая няня из зависти убила многодетную мать

    В Екатеринбурге одинокая няня из зависти убила многодетную мать

    В Екатеринбурге арестовали женщину, которая зарезала мать троих детей.

    Работавшая няней 29-летняя Алёна Крылова обвиняется в том, что она не менее 15 раз ударила ножом жительницу Екатеринбурга, в семье которой она работала уже год. Убийство произошло на глазах у 3-летнего сына погибшей.

    Преступление было раскрыто по горячим следам. Няню задержали и отправили под арест на 2 месяца.

    Сама подозреваемая уже признала свою вину. Как сообщает сайт «Комсомольской правды», она завидовала своей работодательнице, что у нее есть муж и дети, и убедила себя в том, что она была бы гораздо лучшей матерью.

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