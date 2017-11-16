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    Минюст РФ назвал СМИ, которые могут быть признаны иностранными агентами

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    Минюст РФ назвал СМИ, которые могут быть признаны иностранными агентами

    Минюст РФ назвал СМИ, которые могут быть признаны иностранными агентами

    Минюст РФ уведомил девять СМИ о том, что может включить их в список иностранных агентов.

    Минюст РФ направил девяти СМИ уведомления о возможном признании их иностранными агентами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    Пресс-служба Министерства юстиции РФ: «Минюстом России 15 — 16 ноября 2017 г. в адрес „Голоса Америки“, „Кавказ.Реалии“, „Крым.Реалии“, „Сибирь.Реалии“, регионального проекта „IdeLРеалии“, телеканала „Настоящее Время“, „Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)“, татаро-башкирской службы „Радио Свобода“ (Azatliq Radiosi), проекта „Фактограф“ были направлены письма о возможном признании их иностранными агентами».

    Ранее в Минюсте сообщили о нескольких региональных проектах «Радио Свобода» и «Голоса Америки», которые получили такие уведомления.

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    Напомним, накануне, 15 ноября, Госдума в окончательном чтении приняла поправки в закон «Об информации», которые должны стать зеркальным ответом США на притеснения российских СМИ. Поправки обязывают зарубежные издания в России регистрироваться в качестве иностранных агентов.

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