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    В NASA рассказали, когда рассчитывают найти инопланетян

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    • Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников
    В NASA рассказали, когда рассчитывают найти инопланетян

    В NASA рассказали, когда рассчитывают найти инопланетян

    В NASA рассказали, когда рассчитывают найти инопланетян
  • Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников

    • Ученый NASA рассказал, когда агентство рассчитывает найти жизнь за пределами Земли.

    Обнаружить внеземную жизнь удастся через 20 лет. Об этом заявил представитель Института космических исследований Годдарда, входящего в состав NASA, Тони дель Генио.

    По словам ученого, обнаруженные организмы, скорее всего, будут сильно отличаться от жителей Земли, поэтому на нынешнем этапе проще всего искать аналоги земных организмов, сообщает НСН.

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    Одним из мест, где жизнь может быть обнаружена, в NASA называли систему TRAPPIST-1 из семи экзопланет в созвездии Водолея. Ученые предполагают, что три из них пригодны для жизни, там есть вода и атмосфера. Система находится на расстоянии 39 световых лет от Солнечной системы.

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