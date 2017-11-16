В NASA рассказали, когда рассчитывают найти инопланетян

Ученый NASA рассказал, когда агентство рассчитывает найти жизнь за пределами Земли.
Обнаружить внеземную жизнь удастся через 20 лет. Об этом заявил представитель Института космических исследований Годдарда, входящего в состав NASA, Тони дель Генио.
По словам ученого, обнаруженные организмы, скорее всего, будут сильно отличаться от жителей Земли, поэтому на нынешнем этапе проще всего искать аналоги земных организмов, сообщает НСН.
Одним из мест, где жизнь может быть обнаружена, в NASA называли систему TRAPPIST-1 из семи экзопланет в созвездии Водолея. Ученые предполагают, что три из них пригодны для жизни, там есть вода и атмосфера. Система находится на расстоянии 39 световых лет от Солнечной системы.
По словам ученого, обнаруженные организмы, скорее всего, будут сильно отличаться от жителей Земли, поэтому на нынешнем этапе проще всего искать аналоги земных организмов, сообщает НСН.
Одним из мест, где жизнь может быть обнаружена, в NASA называли систему TRAPPIST-1 из семи экзопланет в созвездии Водолея. Ученые предполагают, что три из них пригодны для жизни, там есть вода и атмосфера. Система находится на расстоянии 39 световых лет от Солнечной системы.
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