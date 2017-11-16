Район Гражданки в Петербурге заволокло паром

Прорыв трубы в Калининском районе привел к тому, что район станции метро «Академическая» стал похож на баню.
Коммунальная авария на проспекте Науки, 19 произошла утром. Как передает «Фонтанка», из-за прорыва вода с газона начала вытекать на проезжую часть. В горячий фонтан прорыв не превратился, зато устроил в округе настоящую баню.
Сейчас на месте аварии работают специалисты. Они локализуют вытекание кипятка в течение нескольких часов. Причины коммунального инцидента выясняются.
Фото: kalininskiy_light / vk.com
Фото: Артем Гошовский / vk.com
Сейчас на месте аварии работают специалисты. Они локализуют вытекание кипятка в течение нескольких часов. Причины коммунального инцидента выясняются.
Фото: kalininskiy_light / vk.com
Фото: Артем Гошовский / vk.com
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