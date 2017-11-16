В Госдуме предложили вернуть курилки в аэропорты

В Госдуме заявили о неэффективности запрета на курение в аэропортах.
Законопроект, в котором говорится о возвращении в аэропорты специально оборудованных мест для курения, подготовил депутат Сергей Боярский. В документе, в частности, говорится, что курение следует разрешить «в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропортов и авиакомпаний».
При этом отмечается, что запрет на курение в аэропортах не дал желаемого результата — люди все равно курят, а некурящие пассажиры вынуждены подвергаться воздействию табачного дыма. Также депутат ссылается на исследования социологов. По данным ВЦИОМ, 37% пассажиров лично сталкивались с нарушителями запрета на курение в аэропортах, а 33% россиян и вовсе не соблюдают запрет на курение в общественных местах.
Кроме того, Сергей Боярский подчеркнул, что ужесточение административных санкций за курение потребует дополнительных затрат от государства, «что на данном этапе представляется нецелесообразным». Затраты на создание курилок предлагается возложить на аэропорты.
Предложение депутата уже прокомментировали в Минздраве. В ведомстве отметили, что изучат законопроект, когда получат его, но назвали отмену ограничительных мер недопустимой, передает «Интерфакс».
Отметим, что ранее курилки призывали вернуть в администрации аэропортов. Так, гендиректор московского Шереметьево заявлял, что пассажиры все равно курят в туалетах, а эффективного механизма для борьбы с нарушителями не существует.
При этом отмечается, что запрет на курение в аэропортах не дал желаемого результата — люди все равно курят, а некурящие пассажиры вынуждены подвергаться воздействию табачного дыма. Также депутат ссылается на исследования социологов. По данным ВЦИОМ, 37% пассажиров лично сталкивались с нарушителями запрета на курение в аэропортах, а 33% россиян и вовсе не соблюдают запрет на курение в общественных местах.
Кроме того, Сергей Боярский подчеркнул, что ужесточение административных санкций за курение потребует дополнительных затрат от государства, «что на данном этапе представляется нецелесообразным». Затраты на создание курилок предлагается возложить на аэропорты.
Предложение депутата уже прокомментировали в Минздраве. В ведомстве отметили, что изучат законопроект, когда получат его, но назвали отмену ограничительных мер недопустимой, передает «Интерфакс».
Отметим, что ранее курилки призывали вернуть в администрации аэропортов. Так, гендиректор московского Шереметьево заявлял, что пассажиры все равно курят в туалетах, а эффективного механизма для борьбы с нарушителями не существует.
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