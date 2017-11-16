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    На Ямале полицейские убили медведя, съевшего в своей берлоге человека

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    На Ямале полицейские убили медведя, съевшего в своей берлоге человека

    На Ямале полицейские убили медведя, съевшего в своей берлоге человека

    Медведь на Ямале утащил в свою берлогу человека, съел его, а затем напал на полицейских, которые шли по следу зверя.

    Во время поисков пропавшего 7 ноября человека полицейские наткнулись на бурого медведя, который попытался на них напасть. Застрелив зверя, оперативники нашли в его берлоге одежду и части тела человека.

    Родные пропавшего 25-летнего жителя Гыданской тундры опознали вещи погибшего. Назначена генетическая экспертиза, сообщает СКР по ЯНАО.

    Берлога медведя находилась в 115 километрах от места жительства пропавшего мужчины.

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