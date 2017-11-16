Владелец АЗС в Болгарии напал со стулом на россиян: видео

Приключения россиян в Болгарии обсуждают сегодня пользователи всемирной Сети. Наши соотечественники заехали на АЗС подкачать шину, остановились возле компрессора, вот только хозяин станции почему-то оказался не рад иностранцам. Выбежал и начал размахивать стулом.

333 АЗС

Болгария

нападения

Мягко говоря, не очень-то радушно встретил двоих русскоговорящих клиентов хозяин автозаправки в Болгарии. Сразу дал понять: на его территории действует строгий фейсконтроль и к обслуживанию принимаются только чистые машины. А багги, несколько минут назад покорявшие проселочные дороги, дескать, только грязь кругом разносят. У россиян пробило колесо, и они собирались подкачать шину. Владелец АЗС, видимо, человек чрезвычайно вспыльчивый, мгновенно потерял самоконтроль.



Человек, назвавший себя собственником бензоколонки, отобрал у клиентов шланг компрессора, и, пытаясь объяснить, что для подобных машин он не подходит, даже вспомнил несколько русских слов. Но клиенты продолжили качать и шины, и, как говорится, права. Похоже, это и привело хозяина заправки в ярость. Он схватил первое, что под руку попалось, — стул.



Клиент, на шлеме которого установлена камера, дал сокрушительный отпор. Впрочем, и управляющий АЗС был не намерен сдаваться. Он вызвал охрану. А через секунду бросил трубку и снова схватил стул.



Водитель багги, как выяснилось, уже два года живет в Болгарии. И это, по его заверениям, первый подобный конфликт. Уже в присутствии сотрудника охраны хозяин заправки наконец успокоился. Заявил, что далее действовать будет культурно и только с юристом. Россиянин же ответил, что его адвокат — это камера на шлеме. И все, что происходило, записано на видео. В итоге стороны решили разойтись полюбовно. Сразу после того, как клиенты накачали колесо. Подробнее — в видеоматериале НТВ.