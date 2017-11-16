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    В Финляндии изъятой из семьи россиянки девочке запретили говорить по-русски. дети и подростки, семья, Финляндия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Финляндии изъятой из семьи россиянки девочке запретили говорить по-русски

    В Финляндии изъятой из семьи россиянки девочке запретили говорить по-русски

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    В Финляндии изъятой из семьи россиянки девочке запретили говорить <nobr>по-русски</nobr>

    В Финляндии изъятой из семьи россиянки девочке запретили говорить по-русски

    В Финляндии изъятой из семьи россиянки девочке запретили говорить <nobr>по-русски</nobr>

      Россиянка Елена Смоленчук, у которой финские соцслужбы отняли дочь якобы за «шлепок футболкой», рассказала, что девочку полностью изолировали от родителей.

      Россиянка Елена Смоленчук просит помочь вернуть ей дочь, которую соцслужбы Финляндии изъяли из семьи. 12-летнюю Патрицию забрали прямо из школы. Поводом стал ее рассказ одноклассницам о том, как мама якобы хлестнула ее футболкой по ноге.

      Власти расценили это как насилие над ребенком и поместили девочку в приемную семью. Первое свидание с ней родителям разрешили лишь спустя месяц. Во время встречи Патриция плакала и кричала, что хочет домой. После этого девочке запретили общаться на русском языке и полностью изолировали ее от матери и отца-финна, сообщила Смоленчук.

      Елена Смоленчук: «Все контакты с ребенком были прекращены, нельзя было общаться ни в письменном виде, ни по телефону. Телефон у нее изъяли спустя две недели. До этого она прислала несколько сообщений, в которых говорит что она очень хочет домой, скучает по дому. Прошу помощи у России, если ситуация не прояснится в положительную сторону».

      К этой ситуации уже подключились российские консулы.

      Система ювенальной юстиции в Финляндии — одна из наиболее жестких в Европе. В этой стране закон позволяет изымать ребенка из семьи на основании субъективного мнения соцработника. Социальная служба сначала изымает детей из семьи, а уже потом проводит разбирательство, на время которого ребенка помещают в приют или приемную семью. В аналогичную ситуацию в последние годы попадали десятки российских и финско-российских семей.

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