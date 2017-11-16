Явлинский решил баллотироваться в президенты

Сегодня Григорий Явлинский заявил о своем желании участвовать в президентских выборах.

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Томск

Явлинский

Один из основателей партии «Яблоко» сказал об этом в Томске, куда прибыл, чтобы представить свою программу под названием «Новая бюджетная политика», которая предусматривает сокращение расходов на силовые структуры и увеличение финансирования социальной сферы. Кроме того, Явлинский заявил о необходимости перераспределить доходы между центром и регионами.



Григорий Явлинский, председатель федерального политического комитета партии «Яблоко»: «67% доходов Томской области уходят в федерацию, только 27% остается в регионе. А на муниципальный уровень доходит только 5,8%. Это порочное распределение».



Явлинский добавил, что необходимо реформировать экономику страны и нормализовать отношения с Западом. Григорий Явлинский дважды участвовал в выборах президента. В 2000 году он набрал около 6% голосов.