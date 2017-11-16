Мединский открыл в Эрмитаже Международный культурный форум

Сегодня в
Санкт-Петербурге стартовал VI Международный культурный форум. Церемония открытия прошла в Главном штабе Эрмитажа.
Открытие Международного культурного форума в Петербурге посетили тысячи гостей. С приветственной речью перед ними выступили заместитель председателя правительства Ольга Голодец и глава Минкульта Владимир Мединский.
Мединский отметил, что всего за 6 лет форум превратился из двухчасовой конференции в масштабное многодневное событие. В этом году в рамках форума пройдет около 300 мероприятий: концертов, выставок, спектаклей, встреч и дискуссий.
Традиционно форум становится площадкой для диалога и обмена опытом между специалистами в области культуры из разных стран. Ожидается также, что во время съезда будет подписано 60 международных соглашений.
Мединский отметил, что всего за 6 лет форум превратился из двухчасовой конференции в масштабное многодневное событие. В этом году в рамках форума пройдет около 300 мероприятий: концертов, выставок, спектаклей, встреч и дискуссий.
Традиционно форум становится площадкой для диалога и обмена опытом между специалистами в области культуры из разных стран. Ожидается также, что во время съезда будет подписано 60 международных соглашений.
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