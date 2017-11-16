ЦБ усилит контроль над банками с высокими процентами по вкладам

ЦБ ужесточит надзор за банками, которые предлагают завышенные, на его взгляд, проценты по вкладам.
Ориентиром послужит максимальная ставка десяти крупнейших банков — сейчас это 7,25% годовых. Если раньше подозрение у ЦБ вызывали ставки, которые превышали среднюю на 3,5 процентных пункта, то сейчас разрешили отклонение только на 2 пункта — на сегодня это не больше 9,25%.
В ЦБ объяснили, что намерены таким образом снизить риски для финансовой устойчивости банков, так как сейчас ставки на рынке стабильно снижаются. Как сообщают «Ведомости», среди банков из топ-150 организаций с завышенными ставками не нашлось. Как правило, их предлагают мелкие игроки. Дли них ставки — это единственный шанс привлечь вкладчиков. Но иногда заканчивается все тем, что ЦБ отзывает лицензию с формулировкой «брал на себя неадекватные риски и полностью утратил капитал».
В ЦБ объяснили, что намерены таким образом снизить риски для финансовой устойчивости банков, так как сейчас ставки на рынке стабильно снижаются. Как сообщают «Ведомости», среди банков из топ-150 организаций с завышенными ставками не нашлось. Как правило, их предлагают мелкие игроки. Дли них ставки — это единственный шанс привлечь вкладчиков. Но иногда заканчивается все тем, что ЦБ отзывает лицензию с формулировкой «брал на себя неадекватные риски и полностью утратил капитал».
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