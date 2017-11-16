Выжившую в катастрофе L-410 девочку обследуют нейрохирурги

Сегодня в Хабаровск доставили маленькую девочку Жасмину, которая выжила при крушении пассажирского самолета
L-410. Жители села Нелькан, в окрестностях которого произошла катастрофа, просят посмертно наградить учительницу из Хабаровска. Именно она сопровождала в полете ребенка.
Выжившую Жасмину Леонтьеву осматривают врачи второй краевой больницы Хабаровска. С ней работают нейрохирурги, которым предстоит подтвердить или опровергнуть предварительный диагноз — «закрытая черепно-мозговая травма». Девочку доставили на самолете МЧС из села Нелькан, где ее, единственную выжившую пассажирку разбившегося L-410, госпитализировали в местную лечебницу.
Этой ночью у маленькой пациентки побывали врачи Хабаровского центра медицины катастроф. Несмотря на позднее время, специалисты обследовали ребенка и убедились в том, что ее жизни ничто не угрожает. Достоверно известно, что у девочки перелом лодыжки, ушибы и сильный стресс. Бессонной эта ночь была и для бабушки Жасмины. Она не отходила от больничной койки и охраняла покой чудом спасшейся внучки.
По последним данным, состояние пострадавшей средней степени тяжести. Вопреки опасениям, она не жалуется на аппетит и иногда даже улыбается.
Как передает корреспондент НТВ Сергей Анцигин, ребенку всего 3,5 года, в силу возраста девочка не осознает, что с ней произошло. Накануне Жасмина вылетела злополучным рейсом из Хабаровска домой, в село Нелькан, ее сопровождал педагог сельской школы Ольга Лапонникова. Мать Мария Леонтьева осталась в краевом центре с новорожденным сыном, который находится под наблюдением в перинатальном центре. О крушении самолета, на борту которого находилась ее дочь, Мария узнала от старшего сына, который встречал сестренку в аэропорту села Нелькан. Этот день женщина не забудет никогда.
Мария Леонтьева, мать пострадавшей Жасмины Леонтьевой: «Сказали, что выжил ребенок примерно 4 лет. Я на успокоительных. Мама дежурит в больнице».
Жители поселка Нелькан убеждены, что жизнь девочки спасла летевшая с ней Ольга Лапонникова. Судя по рассказам спасателей, которые эвакуировали погибших с места катастрофы, женщина в роковую минуту накрыла своим телом маленькую пассажирку и смягчила для нее удар. Местное население обратилось с просьбой к губернатору Вячеславу Шпорту посмертно наградить Ольгу Лапонникову, по которой скорбит все село. Здесь женщину знал каждый, она была классным руководителем старших классов в местной школе и активной общественницей.
Вместе с руководителем региона в поселок сегодня прибыли родственники погибших пилотов. Им и семьям разбившихся пассажиров предстоит пройти психологически тяжелую процедуру опознания. Представители местных властей пообещали, что расходы на похороны будут оплачены за счет бюджета. Кроме того, уже выделены деньги для выплаты компенсаций.
В Хабаровском крае сегодня день траура. Приспущены все государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия. В ближайшее время в село Нелькан прибудут специалисты Межгосударственного авиационного комитета. Вместе с работниками следственной группы они намерены тщательно обследовать место крушения самолета L-410, который рухнул в километре от взлетно-посадочной полосы.
Специалистам предстоит изъять черные ящики. Их отправят в Москву для расшифровки, которая, как надеются эксперты, поможет пролить свет на причину страшной трагедии, которая унесла жизни 6 человек.
Этой ночью у маленькой пациентки побывали врачи Хабаровского центра медицины катастроф. Несмотря на позднее время, специалисты обследовали ребенка и убедились в том, что ее жизни ничто не угрожает. Достоверно известно, что у девочки перелом лодыжки, ушибы и сильный стресс. Бессонной эта ночь была и для бабушки Жасмины. Она не отходила от больничной койки и охраняла покой чудом спасшейся внучки.
По последним данным, состояние пострадавшей средней степени тяжести. Вопреки опасениям, она не жалуется на аппетит и иногда даже улыбается.
Как передает корреспондент НТВ Сергей Анцигин, ребенку всего 3,5 года, в силу возраста девочка не осознает, что с ней произошло. Накануне Жасмина вылетела злополучным рейсом из Хабаровска домой, в село Нелькан, ее сопровождал педагог сельской школы Ольга Лапонникова. Мать Мария Леонтьева осталась в краевом центре с новорожденным сыном, который находится под наблюдением в перинатальном центре. О крушении самолета, на борту которого находилась ее дочь, Мария узнала от старшего сына, который встречал сестренку в аэропорту села Нелькан. Этот день женщина не забудет никогда.
Мария Леонтьева, мать пострадавшей Жасмины Леонтьевой: «Сказали, что выжил ребенок примерно 4 лет. Я на успокоительных. Мама дежурит в больнице».
Жители поселка Нелькан убеждены, что жизнь девочки спасла летевшая с ней Ольга Лапонникова. Судя по рассказам спасателей, которые эвакуировали погибших с места катастрофы, женщина в роковую минуту накрыла своим телом маленькую пассажирку и смягчила для нее удар. Местное население обратилось с просьбой к губернатору Вячеславу Шпорту посмертно наградить Ольгу Лапонникову, по которой скорбит все село. Здесь женщину знал каждый, она была классным руководителем старших классов в местной школе и активной общественницей.
Вместе с руководителем региона в поселок сегодня прибыли родственники погибших пилотов. Им и семьям разбившихся пассажиров предстоит пройти психологически тяжелую процедуру опознания. Представители местных властей пообещали, что расходы на похороны будут оплачены за счет бюджета. Кроме того, уже выделены деньги для выплаты компенсаций.
В Хабаровском крае сегодня день траура. Приспущены все государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия. В ближайшее время в село Нелькан прибудут специалисты Межгосударственного авиационного комитета. Вместе с работниками следственной группы они намерены тщательно обследовать место крушения самолета L-410, который рухнул в километре от взлетно-посадочной полосы.
Специалистам предстоит изъять черные ящики. Их отправят в Москву для расшифровки, которая, как надеются эксперты, поможет пролить свет на причину страшной трагедии, которая унесла жизни 6 человек.
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