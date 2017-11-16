Минздрав проверяет видеозапись с избиением пьяного пациента медиками

В Сети опубликовали видео из приемного покоя больницы в Березниках, на котором медики кричат и, предположительно, бьют пациента с травмой ноги.
Видео происходящего в приемном покое больницы города Березники снял друг пациента. На кадрах видно, как вокруг кушетки, на которой лежит молодой человек, собрались медики. Женщина в медицинской форме требует от больного расписаться в документе — разрешении на осмотр.
Слышно, что врачи и медсестры повышают голос на молодого человека. В какой-то момент раздается шлепок, и мужчина кричит от боли. Потом спрашивает, за что его ударили. Говорит, что расписаться не в силах, так как у него сильно болит нога. Следом раздается еще один шлепок.
Местным СМИ удалось связаться с фельдшером скорой помощи, которая присутствовала при инциденте. «Молодой человек был пьян и упал на улице. Мы привезли его в больницу. Там он должен был подписать согласие на проведение осмотра и медицинских манипуляций. Но он отказывался ставить подпись, был неадекватен, кричал, мешал другим пациентам. Поэтому врачи и медсестры пытались привести его чувство, объяснить, что так себя вести нельзя. Никто пациента не бил. Я считаю, что врачи не сделали ничего противоправного».
Инцидент сейчас проверяют в министерстве здравоохранения Пермского края, сообщает 59.ru.
Слышно, что врачи и медсестры повышают голос на молодого человека. В какой-то момент раздается шлепок, и мужчина кричит от боли. Потом спрашивает, за что его ударили. Говорит, что расписаться не в силах, так как у него сильно болит нога. Следом раздается еще один шлепок.
Местным СМИ удалось связаться с фельдшером скорой помощи, которая присутствовала при инциденте. «Молодой человек был пьян и упал на улице. Мы привезли его в больницу. Там он должен был подписать согласие на проведение осмотра и медицинских манипуляций. Но он отказывался ставить подпись, был неадекватен, кричал, мешал другим пациентам. Поэтому врачи и медсестры пытались привести его чувство, объяснить, что так себя вести нельзя. Никто пациента не бил. Я считаю, что врачи не сделали ничего противоправного».
Инцидент сейчас проверяют в министерстве здравоохранения Пермского края, сообщает 59.ru.
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