В Краснодаре во время сноса дома под завалами оказались два человека

Один человек пострадал при обрушении стены здания в Краснодаре, двое могут быть под завалами.
В краснодарском ГУ МЧС подтвердили обрушение части сносимого здания в Краснодаре. Число пострадавших и их состояние пока не уточняется.
О том, что двое рабочих могут оставаться под завалами, ТАСС сообщили в мэрии города. Третий пострадавший отделался переломом ключицы.
Напомним, что на днях в Саранске в строящемся здании обрушился лестничный пролет — с шестого по второй этажи. Три человека погибли. Пятеро рабочих пострадали.
О том, что двое рабочих могут оставаться под завалами, ТАСС сообщили в мэрии города. Третий пострадавший отделался переломом ключицы.
Напомним, что на днях в Саранске в строящемся здании обрушился лестничный пролет — с шестого по второй этажи. Три человека погибли. Пятеро рабочих пострадали.
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