Высокопоставленный российский дипломат скончался при загадочных обстоятельствах

Появилась информация о смерти заместителя директора департамента государственного протокола российского МИДа, чрезвычайного и полномочного посланника
2-го класса Сергея Барашкова. По некоторым данным, его нашли мертвым в ванной.
Барашков скончался 5 ноября в возрасте 64 лет. В сообщении о его смерти на сайте МИДа говорится, что «ушел из жизни высококвалифицированный дипломат, наставник, порядочный и достойный человек».
Из сообщения МИД РФ: «На протяжении всей карьеры Барашкова отличали высокий профессионализм и преданность служебному долгу, исключительное трудолюбие, организаторские способности, скромность, забота и внимание к сослуживцам».
Обстоятельства смерти дипломата устанавливаются. По некоторым, пока не подтвержденным данным, Барашков трое суток не появлялся на работе, пришедшие к нему домой полицейские нашли хозяина мертвым в наполненной ванне.
С 1994 года Сергей Барашков работал заместителем директора Департамента государственного протокола МИД РФ, в 2006 году он получил почетную грамоту внешнеполитического ведомства, а в 2013 году отмечен благодарностью министерства.
Из сообщения МИД РФ: «На протяжении всей карьеры Барашкова отличали высокий профессионализм и преданность служебному долгу, исключительное трудолюбие, организаторские способности, скромность, забота и внимание к сослуживцам».
Обстоятельства смерти дипломата устанавливаются. По некоторым, пока не подтвержденным данным, Барашков трое суток не появлялся на работе, пришедшие к нему домой полицейские нашли хозяина мертвым в наполненной ванне.
С 1994 года Сергей Барашков работал заместителем директора Департамента государственного протокола МИД РФ, в 2006 году он получил почетную грамоту внешнеполитического ведомства, а в 2013 году отмечен благодарностью министерства.
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