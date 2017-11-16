Убитую девочку нашли на свалке в Тольятти

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту убийства младенца, тело которого нашли работники мусороперерабатывающей станции.
Тело новорожденной девочки обнаружили на свалке в Центральном районе города. Установлено, что она погибла из-за многочисленных травм головы. У ребенка также были переломаны ребра.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, уже установлены маршруты передвижения мусороуборочных автомобилей и время загрузки мусора. Сейчас проверяются лечебные учреждения, в которые могли обращаться беременные женщины, решившие избавиться от плода.
Как сообщили в самарском управлении СК, уже проведено более 35 допросов. Назначены судебно-медицинская и генотипоскопическая экспертизы
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, уже установлены маршруты передвижения мусороуборочных автомобилей и время загрузки мусора. Сейчас проверяются лечебные учреждения, в которые могли обращаться беременные женщины, решившие избавиться от плода.
Как сообщили в самарском управлении СК, уже проведено более 35 допросов. Назначены судебно-медицинская и генотипоскопическая экспертизы
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