Рождество Христово на Украине официально будут отмечать два раза в год — 25 декабря и 7 января, однако 2 мая теперь перестало быть выходным днем. За соответствующий законопроект в четверг проголосовали 238 депутатов Верховной рады из 226 необходимых.
Изменения в законе, за которые сегодня проголосовали в Раде, предполагают, что 25 декабря становится на Украине не просто праздничным, но и официальным выходным днем.
Подавляющее большинство граждан Украины сейчас отмечает Рождество 7 января, отмечает ТАСС.
Также украинские депутаты решили, что праздновать День труда на Украине будут отныне только один день — 1 мая. 2 мая предложено сделать рабочим днем. «Только 1 мая есть у всех наших соседей, и ни у кого нет выходного. Предлагается, чтобы и осталось только 1 мая», — заявил глава Верховной рады Андрей Парубий.
Ранее глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что намерен добиваться отмены на Украине празднования Международного женского дня. Историк требует переименовать 8 Марта в День борьбы за права женщин и сделать рабочим.
Напомним, что на Украине уже отменили День защитника Отечества — сейчас этот праздник отмечается 14 октября. Кроме того, сейчас решается вопрос о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая, как это делают в ЕС.
Подавляющее большинство граждан Украины сейчас отмечает Рождество 7 января, отмечает ТАСС.
Также украинские депутаты решили, что праздновать День труда на Украине будут отныне только один день — 1 мая. 2 мая предложено сделать рабочим днем. «Только 1 мая есть у всех наших соседей, и ни у кого нет выходного. Предлагается, чтобы и осталось только 1 мая», — заявил глава Верховной рады Андрей Парубий.
Ранее глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что намерен добиваться отмены на Украине празднования Международного женского дня. Историк требует переименовать 8 Марта в День борьбы за права женщин и сделать рабочим.
Напомним, что на Украине уже отменили День защитника Отечества — сейчас этот праздник отмечается 14 октября. Кроме того, сейчас решается вопрос о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая, как это делают в ЕС.
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