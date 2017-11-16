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    Госдума проголосовала за пожизненные сроки за вербовку террористов

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    Госдума проголосовала за пожизненные сроки за вербовку террористов

    Госдума проголосовала за пожизненные сроки за вербовку террористов

    Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за вербовку террористов.

    Авторы документа указывают на то, что сегодня терроризм превратился в прибыльный бизнес с развитым «рынком труда» и капитала, а также «со своими правилами и моралью, которые не совместимы с общечеловеческими ценностями».

    В связи с этим решено ужесточить ответственность за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного террористического преступления.

    Вербовщиков хотят наказывать лишением свободы на срок от 8 до 20 лет (сейчас — от 5 до 10 лет). А за это преступление, совершенное с использованием служебного положения, предусматривается наказание вплоть до пожизненного заключения (сейчас — от 8 до 15 лет), передает РИА Новости.

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