Госдума проголосовала за пожизненные сроки за вербовку террористов

Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за вербовку террористов.
Авторы документа указывают на то, что сегодня терроризм превратился в прибыльный бизнес с развитым «рынком труда» и капитала, а также «со своими правилами и моралью, которые не совместимы с общечеловеческими ценностями».
В связи с этим решено ужесточить ответственность за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного террористического преступления.
Вербовщиков хотят наказывать лишением свободы на срок от 8 до 20 лет (сейчас — от 5 до 10 лет). А за это преступление, совершенное с использованием служебного положения, предусматривается наказание вплоть до пожизненного заключения (сейчас — от 8 до 15 лет), передает РИА Новости.
В связи с этим решено ужесточить ответственность за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного террористического преступления.
Вербовщиков хотят наказывать лишением свободы на срок от 8 до 20 лет (сейчас — от 5 до 10 лет). А за это преступление, совершенное с использованием служебного положения, предусматривается наказание вплоть до пожизненного заключения (сейчас — от 8 до 15 лет), передает РИА Новости.
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