Москвич зарубил отца декоративным мечом

Житель столицы задержан за убийство собственного отца.
ЧП произошло в одной из квартир дома на Севастопольском проспекте на юге Москвы. 32-летний мужчина во время застолья более 20 раз ударил отца декоративным металлическим мечом. В результате 66-летний потерпевший скончался на месте.
Задержанный во время допроса полностью признал свою вину. Свой поступок мужчина объяснил тем, что был сильно пьян, сообщили в столичном главке СК.
Задержанный во время допроса полностью признал свою вину. Свой поступок мужчина объяснил тем, что был сильно пьян, сообщили в столичном главке СК.
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