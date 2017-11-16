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Брифинг Марии Захаровой

    Москвич зарубил отца декоративным мечом

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    Москвич зарубил отца декоративным мечом

    Москвич зарубил отца декоративным мечом

    Житель столицы задержан за убийство собственного отца.

    ЧП произошло в одной из квартир дома на Севастопольском проспекте на юге Москвы. 32-летний мужчина во время застолья более 20 раз ударил отца декоративным металлическим мечом. В результате 66-летний потерпевший скончался на месте.

    Задержанный во время допроса полностью признал свою вину. Свой поступок мужчина объяснил тем, что был сильно пьян, сообщили в столичном главке СК.

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