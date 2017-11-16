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Брифинг Марии Захаровой

    В Киеве заявили о готовности к обмену пленными в Донбассе

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    • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
    В Киеве заявили о готовности к обмену пленными в Донбассе

    В Киеве заявили о готовности к обмену пленными в Донбассе

    В Киеве заявили о готовности к обмену пленными в Донбассе
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • СБУ подтвердила намерение Киева провести масштабный обмен пленными с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

    Украина настроена на проведение обмена пленными в Донбассе по формуле «всех на всех». Об этом в четверг в эфире телеканала «112 Украина» сообщила пресс-секретарь Службы безопасности страны Елена Гитлянская.

    Елена Гитлянская, пресс-секретарь СБУ: «Позиция СБУ всегда была прозрачной, мы готовы менять всех на всех, мы приветствуем любые инициативы, которые помогут нашим гражданам вернуться домой».

    смотретьГлавы ДНР и ЛНР поддержали идею по обмену пленными в Донбассе
    Главы ДНР и ЛНР поддержали идею по обмену пленными в Донбассе
    Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин провел по телефону переговоры с главами ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким. Лидеры самопровозглашенных республик поддержали предложение о масштабном обмене пленными. Инициатива поступила от лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук, ее поддержал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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