В Киеве заявили о готовности к обмену пленными в Донбассе

СБУ подтвердила намерение Киева провести масштабный обмен пленными с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Украина настроена на проведение обмена пленными в Донбассе по формуле «всех на всех». Об этом в четверг в эфире телеканала «112 Украина» сообщила пресс-секретарь Службы безопасности страны Елена Гитлянская.
Елена Гитлянская, пресс-секретарь СБУ: «Позиция СБУ всегда была прозрачной, мы готовы менять всех на всех, мы приветствуем любые инициативы, которые помогут нашим гражданам вернуться домой».
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин провел по телефону переговоры с главами ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким. Лидеры самопровозглашенных республик поддержали предложение о масштабном обмене пленными. Инициатива поступила от лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук, ее поддержал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Елена Гитлянская, пресс-секретарь СБУ: «Позиция СБУ всегда была прозрачной, мы готовы менять всех на всех, мы приветствуем любые инициативы, которые помогут нашим гражданам вернуться домой».
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин провел по телефону переговоры с главами ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким. Лидеры самопровозглашенных республик поддержали предложение о масштабном обмене пленными. Инициатива поступила от лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук, ее поддержал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Комментарии