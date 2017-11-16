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Брифинг Марии Захаровой

    Спасшую ребенка во время авиакатастрофы женщину могут наградить посмертно

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    Спасшую ребенка во время авиакатастрофы женщину могут наградить посмертно

    Спасшую ребенка во время авиакатастрофы женщину могут наградить посмертно

    Спасшую ребенка во время авиакатастрофы женщину могут наградить посмертно

    Жители поселка Нелькан обратились к губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту с просьбой оказать содействие в награждении посмертно пассажирки L-410 Ольги Лапониковой, которая закрыла своим телом выжившую в авиакатастрофе девочку.

    Педагог-психолог школы Нелькана Ольга Лапоникова может быть награждена посмертно за спасение трехлетнего ребенка во время авиакатастрофы L-410. Лапоникова сопровождала маленькую девочку во время полета и должна была передать ее бабушке. В момент падения женщина накрыла собой малышку и спасла ей жизнь.

    Сергей Ивашкин, зампред правительства Хабаровского края, министр промышленности и транспорта: «Сегодня губернатор побывал в Нелькане с рабочей поездкой, к нему обратилась инициативная группа граждан, которые попросили содействия в награждении посмертно Ольги Лапониковой».

    смотретьКому обязана жизнью маленькая пассажирка разбившегося L-410
    Кому обязана жизнью маленькая пассажирка разбившегося L-410
    Напомним, следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП «Хабаровские авиалинии», 15 ноября утром при заходе на посадку потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила только девочка 3,5 года. Тела погибших извлечены из-под обломков, ребенок госпитализирован в больницу Хабаровска.

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