Спасшую ребенка во время авиакатастрофы женщину могут наградить посмертно

Жители поселка Нелькан обратились к губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту с просьбой оказать содействие в награждении посмертно пассажирки
L-410 Ольги Лапониковой, которая закрыла своим телом выжившую в авиакатастрофе девочку.
Педагог-психолог школы Нелькана Ольга Лапоникова может быть награждена посмертно за спасение трехлетнего ребенка во время авиакатастрофы L-410. Лапоникова сопровождала маленькую девочку во время полета и должна была передать ее бабушке. В момент падения женщина накрыла собой малышку и спасла ей жизнь.
Сергей Ивашкин, зампред правительства Хабаровского края, министр промышленности и транспорта: «Сегодня губернатор побывал в Нелькане с рабочей поездкой, к нему обратилась инициативная группа граждан, которые попросили содействия в награждении посмертно Ольги Лапониковой».
Напомним, следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП «Хабаровские авиалинии», 15 ноября утром при заходе на посадку потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила только девочка 3,5 года. Тела погибших извлечены из-под обломков, ребенок госпитализирован в больницу Хабаровска.
Сергей Ивашкин, зампред правительства Хабаровского края, министр промышленности и транспорта: «Сегодня губернатор побывал в Нелькане с рабочей поездкой, к нему обратилась инициативная группа граждан, которые попросили содействия в награждении посмертно Ольги Лапониковой».
Напомним, следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП «Хабаровские авиалинии», 15 ноября утром при заходе на посадку потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила только девочка 3,5 года. Тела погибших извлечены из-под обломков, ребенок госпитализирован в больницу Хабаровска.
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