Мединский призвал «не препираться» о захоронении Ленина

Глава Минкульта РФ заявил, что в России есть проблемы важнее, чем вопрос о захоронении тела Ленина.
Вопрос о захоронении тела Ленина не является предметом общественной озабоченности в настоящее время. Об этом в четверг заявил глава Минкульта РФ Владимир Мединский.
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Мало у нас настоящих, насущных задач? Перезахоронение Ленина, равно как и романы Николая II на заре молодости, — это не те вопросы, которые надо ставить во главу угла в связи с такой громадной датой, как столетие Великой русской революции».
Мединский добавил, что весь культурный Форум в Санкт-Петербурге, в котором он примет участие, будет посвящен обсуждению того, как революция повлияла на развитие мировой культуры, а не только культуры России.
Владимир Мединский: «Надо извлекать уроки из событий столетней давности, а не препираться вокруг надуманных проблем».
Свою же позицию по вопросу захоронения тела Ленина Мединский в интервью РИА Новости озвучить отказался. Министр считает, что не имеет права ее высказывать, чтобы не вызвать раскол в обществе.
Напомним, в марте на имя председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко поступило обращение от депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Проект был внесен представителями ЛДПР и «Единой России», но позже единороссы отозвали свои подписи.
Соцопросы показали, что более 60% россиян поддерживают идею захоронения тела Ленина, причем половина их призывает сделать это немедленно.
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Мало у нас настоящих, насущных задач? Перезахоронение Ленина, равно как и романы Николая II на заре молодости, — это не те вопросы, которые надо ставить во главу угла в связи с такой громадной датой, как столетие Великой русской революции».
Мединский добавил, что весь культурный Форум в Санкт-Петербурге, в котором он примет участие, будет посвящен обсуждению того, как революция повлияла на развитие мировой культуры, а не только культуры России.
Владимир Мединский: «Надо извлекать уроки из событий столетней давности, а не препираться вокруг надуманных проблем».
Свою же позицию по вопросу захоронения тела Ленина Мединский в интервью РИА Новости озвучить отказался. Министр считает, что не имеет права ее высказывать, чтобы не вызвать раскол в обществе.
Напомним, в марте на имя председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко поступило обращение от депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Проект был внесен представителями ЛДПР и «Единой России», но позже единороссы отозвали свои подписи.
Соцопросы показали, что более 60% россиян поддерживают идею захоронения тела Ленина, причем половина их призывает сделать это немедленно.
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