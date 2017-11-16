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Брифинг Марии Захаровой

    Первая фура с турецкими помидорами прибыла в Россию

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    • Фото: Reuters © 2017, Lucy Nicholson
    Первая фура с турецкими помидорами прибыла в Россию

    Первая фура с турецкими помидорами прибыла в Россию

    Первая фура с турецкими помидорами прибыла в Россию
  • Фото: Reuters © 2017, Lucy Nicholson

    • В Россию прибыл грузовик с 20 тоннами томатов из Турции.

    Сейчас помидоры с одного из трех разрешенных турецких предприятий проверяются ветеринарной и таможенной службой. Специалисты изучают документы и выясняют соответствие им товара.

    Как отметили в управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, фура привезла в Россию круглые томаты сорта Bandit, которые были произведены и экспортированы агрогруппой Agrobay. Упакованы томаты были 8 ноября, срок хранения составляет 30 суток, передает РИА Новости.

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    Напомним, РФ ввела эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. А в конце мая Владимир Путин подписал указ об отмене экономических мер в отношении Турции. При этом тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что это решение «не касается этих самых пресловутых помидоров».

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    А глава Минсельхоза Александр Ткачёв сначала заявлял, что возобновлять поставки турецких томатов не планируется еще как минимум три года. Но позднее было решено, что Россия разрешит поставлять помидоры, но в небольших объемах и лишь в межсезонье. До конца года Турция сможет поставить на российский рынок 50 тысяч тонн помидоров

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