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Брифинг Марии Захаровой
    Жуков назвал «анекдотом» обвинения WADA в адрес России. допинг, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖуков назвал «анекдотом» обвинения WADA в адрес России

    Жуков назвал «анекдотом» обвинения WADA в адрес России

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости, Владимир Песня
    Жуков назвал «анекдотом» обвинения WADA в адрес России

    Жуков назвал «анекдотом» обвинения WADA в адрес России

    Жуков назвал «анекдотом» обвинения WADA в адрес России
    • Фото: РИА Новости, Владимир Песня

      • Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что в решении совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), который отказался восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), есть элементы политики.

      По словам Жукова, комитет WADA по соответствию, который возглавляет Джонатан Тэйлор, искусственно придумывает причины, чтобы не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство.

      Александр Жуков, глава Олимпийского комитета России (ОКР): «Комитет Тэйлора искусственно придумывает причины не восстановить, упреки про РУСАДА — это анекдот просто».

      Жуков выразил надежду, что это никак не повлияет на участие чистых российских спортсменов в зимней Олимпиаде 2018 года в Корее.

      Александр Жуков: «Сохранение препятствий в виде требований признать доклад Макларена, а также требование предоставить допинг-пробы, которые опечатаны СКР, не имеют никакого отношения к деятельности РУСАДА, они невыполнимы».

      Жуков признался, что не видит связи между сегодняшним решением WADA и вопросом об участии российской сборной в Олимпиаде в Пхенчхане.

      Александр Жуков: «Тут нет никакой связи. Все выступающие говорили, что российские спортсмены, не уличенные в допинге, должны принимать участие во всех соревнованиях».

      По словам главы ОКР, на этот раз WADA не принимала специального обращения к МОК о запрете российской сборной участвовать в Играх, как это было перед Олимпиадой в Рио.

      Александр Жуков: «Россия рассчитывает на то, что чистые спортсмены должны принять участие в зимней Олимпиаде».

      смотретьСовет учредителей WADA отказался восстановить в правах РУСАДА
      Совет учредителей WADA отказался восстановить в правах РУСАДА
      Как передает корреспондент НТВ Александр Терёхин, совет WADA мог отказаться восстановить РУСАДА в правах по двум причинам. Во-первых, российская сторона так и не признала выводы независимой комиссии Макларена о якобы имеющейся в нашей стране ведомственной системе потребления допинга. Во-вторых, РУСАДА, согласно докладу, не пускает представителей агентства к опечатанным пробам, хранящихся в московской лаборатории.

      Ранее в WADA также заявляли о проблемах допуска иностранных экспертов в закрытые российские города, но министр спорта отверг это обвинение. В своем выступлении Павел Колобков отметил, что все разрешительные документы были отправлены в агентство заранее. Что касается второго пункта обвинения, то Россия готова предоставить все допинг-пробы, но только после расследования следственных органов.

      Формально решение WADA может стать причиной недопуска наших атлетов на Олимпиаду в Пхёнчхане. Ранее агентство уже дисквалифицировало нескольких представителей сборной, в том числе и действующих олимпийских призеров. Глава Международного олимпийского комитета уже заявил, что не будет опираться на выводы WADA при рассмотрении вопроса участия российских спортсменов в Играх следующего года. Окончательное решение о судьбе нашей национальной команды будет принято на комиссии исполкома МОК, которая пройдет в начале декабря.

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