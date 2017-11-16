Жуков назвал «анекдотом» обвинения WADA в адрес России

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что в решении совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), который отказался восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), есть элементы политики.
По словам Жукова, комитет WADA по соответствию, который возглавляет Джонатан Тэйлор, искусственно придумывает причины, чтобы не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство.
Александр Жуков, глава Олимпийского комитета России (ОКР): «Комитет Тэйлора искусственно придумывает причины не восстановить, упреки про РУСАДА — это анекдот просто».
Жуков выразил надежду, что это никак не повлияет на участие чистых российских спортсменов в зимней Олимпиаде 2018 года в Корее.
Александр Жуков: «Сохранение препятствий в виде требований признать доклад Макларена, а также требование предоставить допинг-пробы, которые опечатаны СКР, не имеют никакого отношения к деятельности РУСАДА, они невыполнимы».
Жуков признался, что не видит связи между сегодняшним решением WADA и вопросом об участии российской сборной в Олимпиаде в Пхенчхане.
Александр Жуков: «Тут нет никакой связи. Все выступающие говорили, что российские спортсмены, не уличенные в допинге, должны принимать участие во всех соревнованиях».
По словам главы ОКР, на этот раз WADA не принимала специального обращения к МОК о запрете российской сборной участвовать в Играх, как это было перед Олимпиадой в Рио.
Александр Жуков: «Россия рассчитывает на то, что чистые спортсмены должны принять участие в зимней Олимпиаде».
Как передает корреспондент НТВ Александр Терёхин, совет WADA мог отказаться восстановить РУСАДА в правах по двум причинам. Во-первых, российская сторона так и не признала выводы независимой комиссии Макларена о якобы имеющейся в нашей стране ведомственной системе потребления допинга. Во-вторых, РУСАДА, согласно докладу, не пускает представителей агентства к опечатанным пробам, хранящихся в московской лаборатории.
Ранее в WADA также заявляли о проблемах допуска иностранных экспертов в закрытые российские города, но министр спорта отверг это обвинение. В своем выступлении Павел Колобков отметил, что все разрешительные документы были отправлены в агентство заранее. Что касается второго пункта обвинения, то Россия готова предоставить все допинг-пробы, но только после расследования следственных органов.
Формально решение WADA может стать причиной недопуска наших атлетов на Олимпиаду в Пхёнчхане. Ранее агентство уже дисквалифицировало нескольких представителей сборной, в том числе и действующих олимпийских призеров. Глава Международного олимпийского комитета уже заявил, что не будет опираться на выводы WADA при рассмотрении вопроса участия российских спортсменов в Играх следующего года. Окончательное решение о судьбе нашей национальной команды будет принято на комиссии исполкома МОК, которая пройдет в начале декабря.
Александр Жуков, глава Олимпийского комитета России (ОКР): «Комитет Тэйлора искусственно придумывает причины не восстановить, упреки про РУСАДА — это анекдот просто».
Жуков выразил надежду, что это никак не повлияет на участие чистых российских спортсменов в зимней Олимпиаде 2018 года в Корее.
Александр Жуков: «Сохранение препятствий в виде требований признать доклад Макларена, а также требование предоставить допинг-пробы, которые опечатаны СКР, не имеют никакого отношения к деятельности РУСАДА, они невыполнимы».
Жуков признался, что не видит связи между сегодняшним решением WADA и вопросом об участии российской сборной в Олимпиаде в Пхенчхане.
Александр Жуков: «Тут нет никакой связи. Все выступающие говорили, что российские спортсмены, не уличенные в допинге, должны принимать участие во всех соревнованиях».
По словам главы ОКР, на этот раз WADA не принимала специального обращения к МОК о запрете российской сборной участвовать в Играх, как это было перед Олимпиадой в Рио.
Александр Жуков: «Россия рассчитывает на то, что чистые спортсмены должны принять участие в зимней Олимпиаде».
Как передает корреспондент НТВ Александр Терёхин, совет WADA мог отказаться восстановить РУСАДА в правах по двум причинам. Во-первых, российская сторона так и не признала выводы независимой комиссии Макларена о якобы имеющейся в нашей стране ведомственной системе потребления допинга. Во-вторых, РУСАДА, согласно докладу, не пускает представителей агентства к опечатанным пробам, хранящихся в московской лаборатории.
Ранее в WADA также заявляли о проблемах допуска иностранных экспертов в закрытые российские города, но министр спорта отверг это обвинение. В своем выступлении Павел Колобков отметил, что все разрешительные документы были отправлены в агентство заранее. Что касается второго пункта обвинения, то Россия готова предоставить все допинг-пробы, но только после расследования следственных органов.
Формально решение WADA может стать причиной недопуска наших атлетов на Олимпиаду в Пхёнчхане. Ранее агентство уже дисквалифицировало нескольких представителей сборной, в том числе и действующих олимпийских призеров. Глава Международного олимпийского комитета уже заявил, что не будет опираться на выводы WADA при рассмотрении вопроса участия российских спортсменов в Играх следующего года. Окончательное решение о судьбе нашей национальной команды будет принято на комиссии исполкома МОК, которая пройдет в начале декабря.
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