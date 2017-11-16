Звезды НТВ и Дед Мороз исполнили желания маленьких сибиряков

Жители Новосибирска в эти дни радуются морозу. Сейчас там минус 12 градусов, но дело не только в погоде. В городе два дня гостил Дед Мороз. В преддверии Нового года он вместе со звездами НТВ совершает масштабное путешествие по стране и исполняет заветные желания россиян.
В океанариуме было много елок, подарков и сказочных персонажей, а Дед Мороз один. И его здесь ждали. Ребята из детского дома никогда еще не отмечали праздники в таком необычном месте. С удивлением они разглядывали экзотических рыб и друг друга в необычных нарядах, а потом почти шепотом рассказывали зимнему волшебнику о своих желаниях.
Заветная мечта 11-летней Саши исполнилась в салоне красоты. Сюда она пришла не для себя. Девочка хочет научиться делать прически другим. Она хочет стать парикмахером, как в свое время ее бабушка и мама. Обо всем этом маленькая сибирячка сообщила в письме Деду Морозу.
Саша получила ответственное задание — сделать укладку звезде сериала «Возвращение Мухтара» Оксане Сташенко. И у нее все получилось. Теперь бабушка ею гордится. Родители девочки умерли, когда ей было 2 года. Пенсионерка воспитывает внучку одна. Чтобы стать хорошим парикмахером Саше нужна специальная кукла, на ней она будет отрабатывать навыки. Ее и подарил девочке Дед Мороз.
Корреспондент Влада Копыловская советует смелее загадывать желания и звать зимнего волшебника. Он обязательно появится. Большое «Путешествие Деда Мороза» продолжается, следующая остановка запланирована в Омске.
Заветная мечта 11-летней Саши исполнилась в салоне красоты. Сюда она пришла не для себя. Девочка хочет научиться делать прически другим. Она хочет стать парикмахером, как в свое время ее бабушка и мама. Обо всем этом маленькая сибирячка сообщила в письме Деду Морозу.
Саша получила ответственное задание — сделать укладку звезде сериала «Возвращение Мухтара» Оксане Сташенко. И у нее все получилось. Теперь бабушка ею гордится. Родители девочки умерли, когда ей было 2 года. Пенсионерка воспитывает внучку одна. Чтобы стать хорошим парикмахером Саше нужна специальная кукла, на ней она будет отрабатывать навыки. Ее и подарил девочке Дед Мороз.
Корреспондент Влада Копыловская советует смелее загадывать желания и звать зимнего волшебника. Он обязательно появится. Большое «Путешествие Деда Мороза» продолжается, следующая остановка запланирована в Омске.
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