Закрытый показ фильма НТВ «Хождение по мукам» вызвал аплодисменты зала

Более 2000 человек собрались в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате, чтобы увидеть первые серии масштабной картины телеканала НТВ «Хождение по мукам», снятой по мотивам одноименного романа Алексея Толстого.
Это телесериал, достойный больного экрана. НТВ в юбилей эпохальных событий взялся показать другую сторону революции — жизнь, историю русской интеллигенции, описанную Алексеем Толстым в трех частях романа «Хождение по мукам». Чтобы точно воссоздать историческую атмосферу произведения, режиссер Константин Худяков решил практически отказаться от бутафории и декораций, а в поисках уникальных интерьеров и пейзажей съемочная группа объехала несколько городов
Ожидание премьеры было волнительным: гости пребывали в кинотеатр за несколько часов до показа, чтобы обрушившийся на столицу снегопад не помешал приехать вовремя. В этот вечер гости прошли вместе героями сериала границу истории — через величие имперской России к той стране, которая была выстроена заново после Революции.
Телеэкранизация классического произведения прошла успешно, на титрах зал аплодировал. НТВ.Ru вел прямую трансляцию с красной дорожки закрытого показа, который состоялся в столичном кинотеатре «Октябрь».
В эфире НТВ сериал появится скоро. Дата премьеры не разглашается. Зрителей уверяют, что это кино, которого стоит подождать. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.
Ожидание премьеры было волнительным: гости пребывали в кинотеатр за несколько часов до показа, чтобы обрушившийся на столицу снегопад не помешал приехать вовремя. В этот вечер гости прошли вместе героями сериала границу истории — через величие имперской России к той стране, которая была выстроена заново после Революции.
Телеэкранизация классического произведения прошла успешно, на титрах зал аплодировал. НТВ.Ru вел прямую трансляцию с красной дорожки закрытого показа, который состоялся в столичном кинотеатре «Октябрь».
В эфире НТВ сериал появится скоро. Дата премьеры не разглашается. Зрителей уверяют, что это кино, которого стоит подождать. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.
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