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Брифинг Марии Захаровой
    Закрытый показ фильма НТВ «Хождение по мукам» вызвал аплодисменты зала. кино, Москва, НТВ, премьера, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗакрытый показ фильма НТВ «Хождение по мукам» вызвал аплодисменты зала

    Закрытый показ фильма НТВ «Хождение по мукам» вызвал аплодисменты зала

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    Закрытый показ фильма НТВ «Хождение по мукам» вызвал аплодисменты зала

    Закрытый показ фильма НТВ «Хождение по мукам» вызвал аплодисменты зала

    Закрытый показ фильма НТВ «Хождение по мукам» вызвал аплодисменты зала

      Более 2000 человек собрались в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате, чтобы увидеть первые серии масштабной картины телеканала НТВ «Хождение по мукам», снятой по мотивам одноименного романа Алексея Толстого.

      Это телесериал, достойный больного экрана. НТВ в юбилей эпохальных событий взялся показать другую сторону революции — жизнь, историю русской интеллигенции, описанную Алексеем Толстым в трех частях романа «Хождение по мукам». Чтобы точно воссоздать историческую атмосферу произведения, режиссер Константин Худяков решил практически отказаться от бутафории и декораций, а в поисках уникальных интерьеров и пейзажей съемочная группа объехала несколько городов

      Ожидание премьеры было волнительным: гости пребывали в кинотеатр за несколько часов до показа, чтобы обрушившийся на столицу снегопад не помешал приехать вовремя. В этот вечер гости прошли вместе героями сериала границу истории — через величие имперской России к той стране, которая была выстроена заново после Революции.

      Телеэкранизация классического произведения прошла успешно, на титрах зал аплодировал. НТВ.Ru вел прямую трансляцию с красной дорожки закрытого показа, который состоялся в столичном кинотеатре «Октябрь».

      В эфире НТВ сериал появится скоро. Дата премьеры не разглашается. Зрителей уверяют, что это кино, которого стоит подождать. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.

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