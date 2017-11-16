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    ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию в Подмосковье

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    ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию в Подмосковье

    ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию в Подмосковье

    ФСБ России ликвидировала подпольную нарколабораторию в Подмосковье и задержала двух подозреваемых в производстве наркотиков.

    Во время задержания подозреваемые пытались поджечь нарколабораторию, однако оперативникам удалось собственными силами потушить огонь и задержать двух мужчин.

    Выяснилось, что лабораторию для производства синтетических наркотических средств оборудовали двое уроженцев Краснодара. Производство располагалось в частном доме в одном из поселков в Московской области.

    Оперативники обнаружили на месте не менее 20 кг готового наркотика, 240 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и различные химические вещества. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в ФСБ.

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